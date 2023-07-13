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إنهاء خدمات رئيسة مركز الأوبئة وقبول استقالتها

منذ ساعتين
إنهاء خدمات رئيسة مركز الأوبئة وقبول استقالتها

وطنا اليوم:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدت أمس الأربعاء، الموافقة على إنهاء خدمات رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتورة رائدة جياد حافظ القطب، وذلك بقبول استقالتها.
وبحسب كتاب إنهاء الخدمات، فإنّ القرار يسري من تاريخ اليوم الخميس 13 تموز


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