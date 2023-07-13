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الشيخ شبلي السطام الفايز في ذمة اللة

منذ ساعتين
الشيخ شبلي السطام الفايز في ذمة اللة

وطنا اليوم:رحل الشيخ شبلي خالد فايز السطام الفايز الملقب بأبي عبدالله الشخصية النبيلة والمعروفة الى رحمة الله.
ودفن جسده الطاهر بعد صلاة العصر يوم الخميس 13 يوليو 2023 في مقبرة الأسرة بمحافظة القسطل بالجيزة.
نجله السيد عبد الله شبلي السطام الفايز أعلن وفاة والده عبر تغريدة على حسابه على تويتر. وكتب: “رجع أبي شبلي خالد السطام الفايز إلى رحمة الله وإنا لله وإنا إليه راجعون”


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