المملكة تسجل أعلى درجة حرارة بغور الصافي

وطنا اليوم:قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد ال خطاب، إن محطة رصد غور الصافي سجلت حتى الساعة الـ6 من مساء اليوم الخميس حرارة عظمى وصلت إلى 46.2 درجة مئوية وهي أعلى درجة حرارة عظمى سجلت على مستوى المملكة في اليوم الثاني لتأثير الموجة الحارة التي بدأت أمس الأربعاء.

وفي بيان صحفي، أضاف آل خطاب أن محطة رصد القويسمة في العاصمة عمان سجلت حرارة عظمى وصلت إلى 39.2 درجة مئوية.

وتوقع أن يستمر تأثير الموجة الحارة على الأردن خلال الأيام المقبلة، على أن تخف شدتها قليلا منتصف الأسبوع المقبل