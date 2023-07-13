أمير الغناء العربي هاني شاكر .. أميراً للمسرح الشمالي في جرش 2023

وطنا اليوم:نؤمن في مهرجان جرش للثقافة والفنون أن جُل الدورات السابقة للمهرجان ومنذ انطلاقته الأولى هي دورات استثنائية، ونؤمن أكثر أن الدورة السابعة والثلاثين ستكون النجمة المضيئة لكل الدورات السابقة.

عملنا من أجل ذلك، ولهذا تم اختيار جمهورية مصر العربية ضيفاً للشرف لهذه الدورة، ولأول مرة عبر تاريخ المهرجان يكون هناك ضيف شرف، ولما تمثله مصر بأهلها ونيلها وحضارتها وساكنيها، وفنانيها ومبدعيها من مكانة في صدر المشهد العربي، كان هذا الاختيار.

وليكتمل بهاء الصورة، كان لزاماً علينا أن تُقدم مصر بصورتها المشرقة كما نعرفها، حاضنة الفن والثقافة العربية، ولتكون الصورة أكثر إشراقاً فلن يكون هناك أفضل من أمير الغناء العربي الفنان هاني شاكر نجماً بتواجده على المسرح الشمالي في مدينة جرش الاثرية، لما يمثله من قيمة فنية عظيمة، من الزمن الجميل، والحاضر المشرق، والمستقبل الأكثر إشراقاً الذي نأمل، وهو بذلك النجم الأول من عمالقة الغناء العربي الذي يزين مساءات المسرح الشمالي.

فكما ان هناك ضيف شرف في مهرجان جرش للثقافة والفنون للمرة الأولى بحجم جمهورية مصر العربية، سيكون هناك فنان بحجم هاني شاكر للمرة الأولى على مسرح الحب والعائلة “المسرح الشمالي”.

ستبقى جمهورية مصر العربية أماً للفنون العربية وللدنيا، وسيبقى هاني شاكر أميراً للغناء العربي، وسيتوج أميراً للمسرح الشمالي في جرش 2023.

أيمن سماوي سماوي

المدير التنفيذي لمهرجان جرش للثقافة والفنون