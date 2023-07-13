ارتفاع الحرارة يؤجل مباريات بدوري الناشئين

وطنا اليوم:قرر الاتحاد الأردني لكرة القدم تأجيل مباريات دوري الناشئين تحت سن 15عاما ، لأندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة والأكاديميات، والمقررة عند التاسعة صباح يومي الجمعة والسبت حتى إشعار آخر؛ بسبب الظروف الجوية السائدة.

وينتظر أن يصدر الاتحاد المواعيد الجديدة للمباريات خلال الفترة المقبلة.

ويأتي قرار الاتحاد للحفاظ على سلامة أركان اللعبة، في ظل التنبؤات الجوية التي تشير إلى ارتفاع درجات الحرارة