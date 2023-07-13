العمل: بلاغ عطلة رأس السنة الهجرية يشمل القطاع الخاص

وطنا اليوم:أكّدت وزارة العمل، أن بلاغ رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول عطلة الأربعاء 19 تموز الحالي؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يشمل العاملين في القطاع الخاص.

وكان رئيس الوزراء قد قرر تعطيل جميع الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة والجامعات الرسمية والبلديات ومجالس الخدمات المشتركة وأمانة عمّان والشركات المملوكة بالكامل للحكومة أعمالها الأربعاء 19 شهر تموز الحالي؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية