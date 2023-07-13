التربية تنقل مركز امتحاني من مدرسة بالطفيلة حفاظًا على نزاهة الامتحان

وطنا اليوم:قررت لجنة الامتحان العام في وزارة التربية والتعليم نقل المركز الامتحاني من مدرسة عيمة الأساسية المختلطة في محافظة الطفيلة إلى مدرسة فاطمة بنت اليمان الأساسية المختلطة في منطقة المنصورة، وذلك تحقيقًا للعدالة وتكافؤ الفرص بين الطلبة، وحفاظًا على أمن الامتحان ونزاهته.

وأشارت الوزارة في بيان الخميس الى أن نقل المركز الامتحاني من هذه المدرسة الى أخرى جاء نظرًا لتكرار إثارة الشغب في مدرسة عيمة الأساسية المختلطة التابعة لمديرية التربية والتعليم لمحافظة الطفيلة، وما تبع ذلك من تشويش على الطلبة داخل المركز.