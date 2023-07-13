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عـطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجريَّة

منذ 5 ثواني
عـطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجريَّة

وطنا اليوم:قرَّر رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في بلاغ رسمي، تعطيل الوزارات والدَّوائر الرَّسميَّة، والمؤسَّسات والهيئات العامَّة، والجامعات الرسميَّة، والبلديَّات، ومجالس الخدمات المشتركة، وأمانة عمَّان الكُبرى، والشَّركات المملوكة بالكامل للحكومة، وذلك يوم الأربعاء الموافق التاسع عشر من تمّوز الجاري 2023 ميلاديّة، الموافق للأوَّل من محرَّم لسنة 1445 هجريَّة؛ بمناسبة حلول رأس السنة الهجريَّة .
واستثنى البلاغ الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات التي تقتضي طبيعة عملها خلاف ذلك .
وإحياءً لهذه المناسبة، أكَّد رئيس الوزراء على جميع الوزارات والدوائر الرسميَّة والمؤسَّسات والهيئات العامَّة الإسهام في إبراز هذه المناسبة وإعطاءها حقها، وإظهارها بما يليق بها


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