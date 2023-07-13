استئجار مبنى للخارجية في سويسرا بـ 19 ألف دينار شهريا

وطنا اليوم:بلغت أجرة منزل بعثة السفارة الأردنية الدائمة في جنيف (٢٤ ) ألف فرنك أي ما يعادل (١٩) ألف دينار أردني، وإيجاره السنوي (٢٨٨) ألف فرنك أي ما يُعادل (٢٤٠) ألف دينار أي قرابة ربع مليون دينار، بحسب النائب تمام الرياطي.

وحصلت الرياطي على الأرقام من خلال رد الحكومة على سؤال نيابي وجهته في 25 حزيران الماضي تبين فيه أيضا أن العقد المبرم بدأ منذ عام 2012، ليكون مجموع المبلغ المدفوع طيلة 11 عاما 2.5 مليون دينار أردني.

واستهجنت الرياطي دفع هذه المبالغ التي يمكنها شراء بيت تملكه الدولة بشكل دائم، متسائلة عن دور الحكومة في مكافحة هكذا هدر للمال العام