بالاسماء .. تعيينات وتنقلات وترفيعات قضائية واسعة

وطنا اليوم:قرر المجلس القضائي إجراء الترفيعات القضائية للسادة القضاة التالية أسماؤهم وعلى النحو المبين تالياً :
أولاً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة وذلك اعتباراً من تاريخ (1/8/2023) :
قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ علي محمد عبد الجالودي
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ سليمان فالح خليل الهواوشه
مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ عبدالحافظ محمود منيزل الغوير
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عصمت نايل توفيق المجالي
مفتش المحاكم القاضي الدكتور/ عمار ياسر رشيد الحمود
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عامر محمد جبر العتوم
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد سلامه محمد عربيات
قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ محمد عبدالله محسن الخلايله
قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ حسن سلامه عطاالله الغويري
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/احمد محمود محمد ابو قمر
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ مأمون ابراهيم سليمان مطر
قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/ثائر سالم عبدالرحمن المبيضين
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ هيثم سويلم دايم الزبن
مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ ياسين محمد اسماعيل الرفايعه
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ فاتن سليمان عبدالمعطي الرواشده
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد محمود منيزل المناصير
قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ زياد صايل ارشيد الجرايده
قاضي محكمة الاستئناف الضريبية الدكتور/ محمد غالب عبيد الضمور
قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ لافي سعدي محمد ابو تايه
2741
قاضي محكمة استئناف عمان السيد/
اسامه ناصرالدين راشد دروزه
2490
مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/
صلاح محمد حسين الطالب
4076
مدعي عام عمان القاضي السيد/
محمود عبدالقادر ابراهيم الصمادي
4078
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
رائد محمد احمد الامير
4080
مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/
اسحق داود اسحق ابوعوض
4082
قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/
حسام الدين عبدالكريم محمود عبيدات
4084
رئيس تنفيذ محكمة مادبا الابتدائية القاضي السيد/
عبدالرحيم احمد ارشيد الكلوب
4085
قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/
صالح جميل فهد الشوابكه
4582
قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/
خالد حمد فرحان الرياحنه
4583
قاضي محكمة السلط الابتدائية السيدة/
منال واصف عبد الغني شموط
4584
قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/
محمد علي صحن عبيدات
4585
مدعي عام عمان القاضي السيد/
محمد عليان خالد الخزاعله
4587
مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/
احمد عبد المحسن ارشيد العفيف
4589
نائب عام اربد القاضي السيد/
ناصر طراد سعود القاضي
4591
قاضي محكمة استئناف عمان الدكتورة/
امل صبحي صادق ابو عبيد
ثانياً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى وذلك اعتباراً من تاريخ (1/8/2023) :
2504
مساعد النائب العام في عمان القاضي الدكتور/
موفق عيد عقل الجبور
3065
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/
قيس عبدالكريم حمد الغزاوي
2750
قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/
فايد خليفه ابراهيم الدهيسات
2195
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
منال صالح مطلق الهباهبه
1006
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
جمال مزعل عياد الهويمل
2512
قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/
مصطفى عايد مصطفى الصبيحات
1435
قاضي محكمة البداية الضريبية السيد/
طلال عبدالحميد عبدربه صباح
2359
مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/
محمد احمد فالح القضاه
3048
قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/
عزام فلاح محمد المعايطه
2796
مدعي عام السلط القاضي السيدة/
بزعه سهم حابس المجالي
5219
قاضي محكمة الكرك الابتدائية الدكتور/
عاطف فهد مفلح المغاريز
2850
قاضي محكمة مادبا الابتدائية السيد/
سمير محمد نصر المحادين
4594
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/
مروان عبدالله فالح الطيور الختالين
5251
مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/
موفق محمود ابراهيم عبيدات
5531
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
رباع عبد القادر عبد الله الكيلاني
5532
قاضي محكمة بداية احداث عمان السيدة/
تانيا ابراهيم صالح الزعبي
5534
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
علاء عدنان حنا المدانات
5535
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
عندب ابراهيم عقله الحمود
5536
قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/
احمد ابراهيم عبد الله الصمادي
5537
قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيد/
محمد عبد الرحمن ابراهيم خضر
2493
قاضي محكمة الجنايات الكبرى الدكتور/
هلال خليف هلال الحوامده
3715
قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/
عمادالدين محمود ابراهيم السويدات
2824
مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/
عارف علي هزاع ابو عليم
5538
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/
علي سمير علي العزام
2361
مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/
محمد حمدان تيم البديرات
2201
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
عبدالحميد عبدالرحيم حامد السحيمات
5539
مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/
جابر عوده عبد الله الشديفات
5540
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
ابراهيم أحمد ابراهيم الذيابات
5541
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/
أمل باجس محمد علي
3684
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
جلال محمد عايد الزعبي
5542
قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/
مهند زايد ابراهيم أبو قمر
5543
قاضي محكمة اربد الابتدائية الدكتور/
أيمن مصلح ثلجي عبابنه
5544
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
احمد محمد شحاده الشديفات
2386
قاضي تنفيذ محكمة الرصيفة الابتدائية السيد/
امين علي حمد خليفات
5545
مدعي عام عمان القاضي السيد/
نزار شاكر تركي الصرايره
5546
مدعي عام الجمارك القاضي السيد/
واثق بالله أسعد جميل الغلاييني
2799
مدعي عام عجلون القاضي السيد/
اسامه محمد شتيوي المشاقبه
2013
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
زياد محمد علي المحارب
5025
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
وفاء صالح مرعي قزق
5547
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
مرام خلف قاسم المحاسنه
5548
قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الدكتور/
أيمن ممدوح محمد الفاعوري
2178
مدعي عام عمان القاضي السيد/
خلدون ابراهيم علي الحسين
2802
مدعي عام سحاب القاضي السيد/
محمود عبدالرحمن ذياب الطراونه
5549
قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/
شاكر محمد خالد بني عيسى
5550
قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/
غالب كامل محمود المهيرات
5551
قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية السيد/
عبد الناصر علي عارف الدهون
2752
مدعي عام الرمثا القاضي السيد/
هاشم علي حمد الحسن
ثالثاً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية وذلك اعتباراً من تاريخ (1/8/2023) :
4036
قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/
امجد محمدسعيد حمزه الشريده
3711
قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية السيد/
طارق احمد عبدالرحمن الشريده
4614
قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتورة/
لينا ابراهيم يوسف حسان
6519
قاضي محكمة المفرق الابتدائية الدكتورة/
باسمه زكي محمود خصاونه
3722
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/
فهد منور فضيل النهار
3848
مدعي عام عمان القاضي الدكتور/
هيثم علي احمد الخوالده
4383
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
ايمن سليم خليف الشوره
4526
قاضي محكمة المفرق الابتدائية الدكتور/
محمد محمود اسماعيل المساعدة
4484
قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/
نانسي علاء الدين محمد الداغستاني
5264
قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيد/
زياد عبدالحميد عبدالهادي الحساميه
4471
قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/
عمر سليم قاسم المطارنه
7295
قاضي محكمة البداية الضريبية السيد/
حسام محمد علي عليان
4438
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
جمانه سالم احمد القماز
6504
مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور/
محمد سلامه عيسى بني طه
6551
قاضي محكمة اربد الابتدائية الدكتور/
ابراهيم سمير محمد العموش
6531
قاضي محكمة صلح عجلون السيد/
اشرف صبحي عبدالله الحميدي
6514
مدعي عام المفرق القاضي السيد/
معين علي محمد النصيرات
4497
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
كمال حنا وهدان السمردلي
4624
القاضي المبعوث السيد/
اشرف داود سليمان صافي
6522
قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/
عبد الله خميس دروبي الخطيب
4394
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
محمد حمود عبد الله الطراونه
6513
القاضي المعار السيدة/
هبه مضر درويش البيطار
4464
قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيدة/
انصاف سمير شحده ابو مياله
6526
قاضي محكمة صلح عمان الدكتور/
بشير عبدالسلام سالم القراله
6530
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
اماني عبدالرحيم مطلق المجالي
6532
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/
اسماء جميل احمد سلايمه
6520
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/
رشا وحيد عبدالمجيد الخطيب
4994
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
خالد شتيوي دخيل الله القريات
6557
رئيس تنفيذ محكمة السلط الابتدائية القاضي السيد/
وسام توفيق جبر خصاونه
3699
قاضي محكمة عجلون الابتدائية السيدة/
رباب وليد محمود البس
6505
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
سكينه موسى سلمان الحساميه
6527
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/
ايناس محمد احمد العمري
5241
قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الدكتور/
عامر مدالله محمود النوايسه
6502
قاضي محكمة صلح عين الباشا السيد/
يزن سمير محمد الرطروط
5239
مدعي عام عمان القاضي السيد/
عبدالحليم عايش عبدالله عليمات
4489
قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/
يوسف شوقي محمد نافع
6572
القاضي المبعوث السيد/
حمزه وليد مصطفى قناه
5018
قاضي محكمة مادبا الابتدائية السيد/
رامي فرحان عبدالكريم الزيدانين
6528
قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيدة/
ايمان غازي حسن العطيات
6548
قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيدة/
فرح حسين يوسف عضيبات
4388
مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/
عبد الحكيم اسحق عبد الهادي الحمد
6529
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
امنه محمد عبد الله الربابعه
6521
قاضي محكمة صلح عين الباشا السيدة/
رائده حمود علي الفاعوري
4605
القاضي المبعوث السيدة/
ديالا شفيق احمد عبيدات
6542
قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيد/
عثمان ابراهيم محمود بني طه
4558
القاضي المبعوث السيد/
علي ابراهيم يوسف الخضيري
6553
قاضي محكمة صلح عمان الدكتورة/
رولا عبدالله محمد الجراجره
6574
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/
هاديه احمد جميل الدويري
6500
مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور/
يزيد محمود رجاء نوافله
6503
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
ايهاب جمعه ربيع السيوف
6507
قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتورة/
مرام محمد علي رحال
6565
قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/
محمد عبدالله عايف الخوالده
6506
قاضي محكمة عجلون الابتدائية الدكتورة/
وسن مازن زايد القرعان
6550
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
اسراء محمود عواد الخرابشه
6552
مدعي عام عمان القاضي السيد/
زيد نضال نايف الشلبي
6544
قاضي محكمة صلح المزار الجنوبي السيد/
سعد بشار سالم التل
4429
قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيدة/
صفناز محمد هلال الحايك
6537
قاضي صلح محكمة بداية أحداث عمان السيدة/
هناء جميل حافظ ابو حمديه
6535
قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيدة/
منى رياض ابراهيم مسعود
4477
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
هبه عدنان عارف جعفر
6543
القاضي المبعوث السيد/
هبه سالم احمد ابو جماعه
6562
مدعي عام جرش القاضي السيد/
حازم احمد محمود شلول
6547
قاضي محكمة صلح عمان السيد/
صالح ابراهيم احمد حسن
6564
مدعي عام اربد القاضي السيد/
طلال زيد دوجان الخزاعله
4380
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
رائد بطرس حنا عرجان
6554
قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد/
مشهور خلف عطيه البركات
6546
قاضي محكمة الكرك الابتدائية الدكتورة/
مجدولين عبدالمجيد عبدالمهدي المخاتره
6538
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/
خلود حسني سالم صوالحه
6578
قاضي محكمة صلح السلط الدكتور/
عبدالرحمن نضال محمد النصيرات
4861
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
ايناس سند عبدالجليل المهيرات
6561
قاضي محكمة صلح المزار الجنوبي السيدة/
مرام جمعه محمود الاغوات
3746
قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/
معين خلف محمود السحيمات
6560
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
ايمان عبد المجيد علي العزام
5035
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
عاليه محمد احمد الحمد
6566
قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتورة/
عليا غسان عبدالكريم الذنيبات
6570
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
هبه غازي محمد المومني
6510
قاضي محكمة صلح مادبا السيدة/
فاتنه عبدالرحيم عبدالنبي قريشه
6523
قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/
منال محمود علي مسالمه
4618
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/
سهير موسى محمد ابوداري
6518
قاضي محكمة السلط الابتدائية السيدة/
ميساء عماد جميل ابو ديه
6558
القاضي المبعوث السيد/
قصي زهير عبدالله المصري
6533
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
بيان مهدي خليل العمرات
6501
قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/
وليد حكم احمد مهنا
6536
مدعي عام بني عبيد القاضي السيد/
احمد يوسف احمد محاسنه
6576
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
بيان جهاد صالح العتيبي
3694
رئيس تنفيذ محكمة الكرك الابتدائية القاضي السيد/
خلدون جلال علي غنيمات
6545
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
كفى فتحي امين شطناوي
6563
قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/
غدير سمير رضا أبو سيف
6512
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/
محمد قالط بديوي ابو دلو
5247
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
اياد احمد خضر حسان
6517
قاضي محكمة صلح بصيرا السيد/
سائد شرارى عاطف البيايضه
6549
قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/
معاذ سمير محمد حوامده
6516
قاضي محكمة صلح المفرق السيد/
الفيصل سلطي ابراهيم الذياب
6577
قاضي محكمة صلح الشوبك السيد/
زيد انور جدوع المشاعله
6539
قاضي محكمة الرمثا الابتدائية السيد/
عبدالله صالح عبدالله بني عامر
7290
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/
عماد طه فالح شهاب
7291
قاضي محكمة صلح الجيزه السيد/
محمود يونس أحمد عبدالباري
7292
مدعي عام المفرق القاضي السيد/
ساطع نايل عبدالعزيز الطعاني
7293
قاضي محكمة امانة عمان الكبرى السيد/
ابراهيم خازر فالح الخريشه
7294
قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/
ندى أحمد موسى العمرات
7297
قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/
ساميه علي مصطفى المغربي
7298
قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/
حابس محمد حامد القضاة
7299
مدعي عام الكرك القاضي السيد/
اسماعيل موسى شقيان البديرات
7300
مدعي عام اربد القاضي السيد/
طلال احمد علي الفريحات
رابعاً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة وذلك اعتباراً من تاريخ (1/8/2023) :
6541
قاضي محكمة عجلون الابتدائية السيد/
علي حمد عبيد العرقان
7037
قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيدة/
غاده محمد غازي حربي ابو عمر
6287
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/
مجدي عبدالله حسن عويس
6556
قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/
سوزان كمال عبدالرزاق خريسات
6559
قاضي المكتب الفني لدى محكمة استئناف عمان السيدة/
مارلين رائد ابراهيم حجازين
خامساً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة وذلك اعتباراً من تاريخ (1/8/2023) :
8344
مدعي عام عمان القاضي السيد/
عوده احمد كريم الحسامي
8345
قاضي محكمة صلح الموقر السيد/
محمود يوسف مصطفى الزيادة
8346
قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/
عارف كامل عارف جماحنه
8347
قاضي محكمة صلح عين الباشا السيدة/
عزه عدنان ابراهيم الشامي
6114
مدعي عام عين الباشا القاضي الدكتور/
محمد عمر يوسف محمد العرود
8348
قاضي محكمة صلح الرمثا السيد/
سعد عواد فردوس الشرفات
8349
قاضي محكمة صلح العقبه السيد/
فادي عواد محمود ابوقطام
8350
قاضي محكمة صلح دير علا السيد/
زايد عبدالله محمد عظمات
8351
قاضي محكمة صلح الازرق السيد/
سهم خالد سليمان ابو ردن
8352
قاضي محكمة صلح الكورة السيد/
قاسم محمد فالح العودات
8353
قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/
سوسن كمال يوسف غرايبه
8354
قاضي محكمة صلح الرمثا السيد/
علاء احمد مفلح المعاني
8355
قاضي محكمة صلح البتراء السيد/
محمد جميل محمد العباهره
8356
قاضي محكمة صلح معان السيد/
كرم عبدالكريم احمد المصري
8357
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
احلام محمد مصطفى النصيرات
3845
قاضي محكمة صلح ناعور السيد/
ماهر سلمي دغمان النيف
8358
مدعي عام عمان القاضي السيد/
وائل تركي سالم عنيزات
سادساً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة وذلك اعتباراً من تاريخ (1/9/2023) :
6471
قاضي محكمة صلح عمان الدكتور/
عصمت حسين يوسف الرحامنه
6238
قاضي محكمة صلح شرق عمان الدكتور/
بكر سليمان عبدالكريم السلامات
7878
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
هديل علي عليان ابو زيد
7881
قاضي محكمة صلح جرش السيدة/
مرام مروان محمد المرازيق
7934
القاضي لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي السيدة/
تسنيم عبد الحميد سليم الحبابسه
7916
القاضي لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي السيد/
نايف محمد نايف العمري
7875
قاضي محكمة صلح جرش السيدة/
وسام يونس حسين خطاطبة
6121
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/
قفطان عايد كريم العدوان
7893
قاضي محكمة صلح سحاب السيد/
معاذ محمد سعيد البشتاوي
7870
قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/
ريم ناجي عبد المجيد الغدايرة
7921
قاضي محكمة صلح المفرق السيد/
مهند شوكت يونس البشتاوي
7866
قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/
شرف علي خالد بعيرات
7901
قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية السيد/
راشد تحسين عبد الحليم الجزازي
6424
قاضي محكمة صلح البادية الشمالية السيد/
شادي عبد الله هاشم الحراحشة
7938
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
اسلام احمد موسى عطون
7915
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
ابتهال محمد حسن الجبالي
7900
قاضي محكمة صلح عمان السيد/
منتصر محمد سالم عموش
7922
قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/
مجد خليف فرج العجالين
7917
قاضي محكمة صلح عمان السيد/
علي عايد علي الشوابكة
7873
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/
نادين محمد محمود ابوحشيش
6836
قاضي محكمة صلح سحاب السيدة/
نانسي سميح زعل الجعافره
7868
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
كارولينا باسل محمد بني عبدالرحمن
7911
قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/
اسراء علي محمود عنانزة
7929
قاضي محكمة صلح اربد السيد/
ليث جمال محمد القطاطشة
7926
قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/
امل سليمان فالح الهواوشة
7903
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
سميرة محمد عبد الحميد الساكت
7914
قاضي محكمة صلح الاغوار الشمالية السيد/
لؤي نبيل حامد الرشايدة
7872
قاضي محكمة صلح مادبا السيد/
مأمون عمر عبد الرحمن المشاعلة
6346
قاضي محكمة صلح اربد السيد/
نعمان احمد عبدالله الوريكات
6951
قاضي محكمة صلح اربد السيد/
شرف عبد الكريم عبد الجليل البريزات
7913
قاضي محكمة صلح المفرق السيد/
عمر وليد عمر ابوجاموس
7935
قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/
اسيل محمد عبد الحكيم الرشق
7902
قاضي محكمة صلح اربد السيد/
“محمدخير” حسن علي شويات
7920
قاضي محكمة صلح بني عبيد السيد/
حذيفة محمد احمد البستنجي
7904
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
منار احمد عبد ربه الحجاج
7937
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
سلمى محمد خلف الشتيوي
7898
قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/
طارق ابراهيم خالد الرواشدة
7888
قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/
جهاد ضيف الله امين الجعافرة
7936
قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/
اسراء جميل ابراهيم التويجر
7909
قاضي محكمة صلح غرب عمان السيد/
محمود ناجح محمود رحال
7941
قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/
غيداء ابراهيم مسلم الدرعاوي
7928
قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/
ابراهيم خالد محمد الشمري
7923
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
دعاء عواد شامان العيسى
7883
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
رولا كمال سالم العجرمي
7890
قاضي محكمة صلح عجلون السيدة/
نور راتب علي العلي
7908
قاضي محكمة صلح معان السيدة/
سوسن عبد الرحمن عبد الله الخطيب
7874
قاضي محكمة صلح جرش السيدة/
فادية نبيل غازي الجوبان
7876
قاضي محكمة صلح مادبا السيدة/
هيا اشرف ضيف الله الكباريتي
7871
قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/
امجد عدنان عبد الجواد العويصي
7940
قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/
رهف سليمان عوض الطراونة
7892
قاضي محكمة صلح جرش السيدة/
الاء قاسم محمد الرواشدة
7885
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/
خيرية محمد رشيد الخليلي
7939
قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/
اسلام عبد العزيز علي القضاه
7927
قاضي محكمة صلح عمان السيد/
محمد راتب زهدي هارون
6104
قاضي محكمة صلح بني عبيد السيد/
قصي محمد عبدالرحمن الثوابي
7942
قاضي محكمة صلح الكورة السيد/
محمد فتحي ذياب ابوشندي
7919
قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/
رنا اعتيق سالم الموسه
7886
قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/
نيفين صلاح عطا الله الرواجفة
7925
قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/
عبير خضر يوسف حمد
7877
قاضي محكمة صلح الرمثا السيد/
قيس ياسين حمدان سحيمان
7880
قاضي محكمة صلح المفرق السيدة/
نسيبة صالح عبد النبي الزبيدات
7930
قاضي محكمة صلح جرش السيد/
محمد هاني صبحي السبايلة
7887
قاضي محكمة بلدية الأغوار الجنوبية السيد/
اسامة عصام علي الزيادنة
7865
قاضي محكمة صلح عمان السيدة/
نور سامي قاسم عضيبات
7910
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/
اديل محمود احمد الزيدانين
7894
قاضي محكمة صلح العقبه السيدة/
سكينة محمد صالح الرواضية
7895
قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/
اسراء شكري محمد الصغير
قرر المجلس إجراء التنقلات القضائية للسادة القضاة التالية أسماؤهم بدرجاتهم ورواتبهم، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/8/2023 :
4041
نقل قاضي محكمة التمييز السيد/ جواد علي صبحي الشوا
رئيساً لمحكمة استئناف عمان
4047
نقل قاضي محكمة التمييز السيد/ محمد فلاح عبيدالله المعايعه
رئيساً لمحكمة استئناف معان
1504
نقل رئيس محكمة استئناف اربد القاضي السيد/ عصام محمد سالم ابوغنيم قاضياً لدى محكمة التمييز
4060
نقل رئيس محكمة استئناف معان القاضي السيد/ محمد حسن سالم السحيمات
قاضياً لدى محكمة التمييز
4064
نقل رئيس محكمة استئناف الجمارك القاضي السيد/ سليم فهيم سليمان الحباشنه
قاضياً لدى محكمة التمييز
1217
نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد عبدالقادر عيسى الخطيب
قاضياً لدى محكمة التمييز
1415
نقل قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ علي سليم ابراهيم البشابشه
قاضياً لدى محكمة التمييز
1884
نقل رئيس المحكمة الادارية القاضي الدكتور/ علي رشيد حامد ابوحجيله
قاضياً لدى المحكمة الادارية العليا
2353
نقل قاضي المحكمة الادارية العليا السيد/ زياد محمد عابد الضمور
رئيساً للمحكمة الادارية
2356
نقل رئيس محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ رزق اسماعيل احمد ابوالفول
قاضياً لدى محكمة التمييز
2717
نقل قاضي محكمة التمييز الدكتورة/ نوال محمد خليل الجوهري
رئيساً لمحكمة استئناف اربد
1933
نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ احمد علي نهار القطارنه
رئيساً لمحكمة الجنايات الكبرى
2720
نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ طلال صالح عسكر العقرباوي
قاضياً لدى محكمة استئناف اربد
2722
نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ فراس محمد صالح الخشاشنه
قاضياً لدى محكمة التمييز
2724
نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ عبدالكريم موسى مفلح عبابنه
رئيساً لمحكمة استئناف الجمارك
2732
نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ عمار عبد الرؤوف طالب الحسينات
قاضياً لدى محكمة التمييز
2172
نقل مفتش المحاكم القاضي الدكتور/ عبد المحي اسليم سلمان القراله
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
2370
نقل مفتش المحاكم القاضي الدكتور/ خالد رضوان أحمد السمامعه
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
3235
نقل قاضي محكمة استئناف الجمارك السيد/ أحمد محمد أحمد الترك
قاضياً لدى محكمة الاستئناف الضريبية
3344
نقل رئيس محكمة معان الابتدائية القاضي السيد/ مروان خضر خليل العليمي
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
3350
نقل رئيس محكمة السلط الابتدائية القاضي الدكتور/ رمزي احمد عبدالحميد العظمات قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
3352
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ احمد محمود يوسف العمري
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
3358
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ ناصر سالم احمد الصلاحين
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
3362
نقل قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ عزام ممدوح عبد النجداوي
قاضياً لدى محكمة استئناف اربد
3363
نقل رئيس محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي السيد/ احمد درويش العلي الشرعه
قاضياً لدى محكمة استئناف اربد
3364
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ ناصر عبدالحليم محمد السلامات
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
2389
نقل رئيس محكمة جرش الابتدائية القاضي الدكتور/ممدوح يوسف سلمان النجادا
قاضياً لدى محكمة استئناف اربد
1478
نقل قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/ نواف فلاح سليمان السمارات
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
2294
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ فواز محمود عبدالقادر السحيمات
رئيساً لمحكمة معان الابتدائية
1996
نقل قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ ياسر سليمان صالح القهيوي
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
2552
نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ مأمون مصلح محمد الضمور
مفتشاً للمحاكم
2258
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ غازي هزاع سلمان الشوبكي
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
2642
نقل رئيس محكمة الكرك الابتدائية القاضي الدكتور/ بسام محمد راشد التلاهين
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
3374
نقل قاضي محكمة استئناف الجمارك السيدة/ منتهى حسن فلاح القضاة
قاضياً لدى محكمة الاستئناف الضريبية
2509
نقل قاضي محكمة استئناف اربد الدكتور/ عبدالله احمد عبدالله عربيات
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
3369
نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيدة/ وصفيةاحمد سعيد اللحام
مفتشاً للمحاكم
2643
نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ مروان محمد سلامه المحاميد
قاضياً لدى محكمة استئناف اربد
2677
نقل رئيس محكمة المفرق الابتدائية القاضي السيد/ مرضي غالب سليم الخصاونه
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
2376
نقل قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/ عارف يوسف عارف فريحات قاضياً لدى محكمة استئناف الجمارك
2736
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ نذير علي عبداللطيف شحاده
قاضياً لدى محكمةاستئناف اربد
2397
نقل رئيس تنفيذ محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ محمد عبدالحميد علي القضاه قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
977
نقل رئيس تنفيذ محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي السيد/ إياد صلاح عبدالله مهيار رئيساً للتنفيذ لدى محكمة اربد الابتدائية
2191
نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيدة/ رنا عناد عبدالمعطي الذنيبات
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
2392
نقل قاضي محكمةالعقبة الابتدائية السيد/ منور خلف محمد الصرايره
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
2252
نقل رئيس تنفيذ محكمة العقبة الابتدائية القاضي السيد/ توفيق علي اربيع ابو تايه
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
2516
نقل قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ مازن محمد موسى الجعافره
رئيساً لمحكمة الزرقاء الابتدائية
2164
نقل قاضي محكمة استئناف معان السيد/ بشار عبدالمجيد عبدالقادر العضايله
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
2562
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اسماعيل محمد قسيم علاونه
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
2505
نقل رئيس محكمة الطفيلة الابتدائية القاضي السيد/ راكان محمد علي الذيابات قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
2754
نقل قاضي محكمة استئناف اربد الدكتور/ نصار محمد اسبيتان الحلالمه
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
2531
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ ماجد فليح بخيت الغويري
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
2174
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عامر محمد جبر العتوم
قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية
2519
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ هيثم سويلم دايم الزبن
قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية
2550
نقل قاضي محكمة الاستئناف الضريبية الدكتور/ محمد غالب عبيد الضمور
قاضياً لدى محكمة استئناف الجمارك
2490
نقل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ صلاح محمد حسين الطالب
قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى
4076
نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ محمود عبد القادر ابراهيم الصمادي
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
4080
نقل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ اسحق داود اسحق ابو عوض
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
4082
نقل قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/حسام الدين عبدالكريم محمود عبيدات
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
4085
نقل قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/ صالح جميل فهد الشوابكه
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
4582
نقل قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ خالد حمد فرحان الرياحنه
قاضياً لدى محكمة استئناف معان
4583
نقل قاضي محكمة السلط الابتدائية السيدة/ منال واصف عبد الغني شموط
قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية
4585
نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ محمد عليان خالد الخزاعله
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
4900
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عبدالله عايد خلف الشورة
قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية
2827
نقل قاضي محكمة البداية الضريبية السيد/ محمد سليمان محمود عوجان
رئيساً لمحكمة الطفيلة الابتدائية
4902
نقل مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ ايمن سالم خير المصالحه
مدعياً عاماً لدى محكمة اربد الابتدائية
3084
نقل رئيس محكمة الرصيفة الابتدائية القاضي السيد/ ياسين سليم صلاح بني حمد
قاضياً لدى محكمة استئناف عمان
1642
نقل قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ طه عبداللطيف سليمان الصلمان
قاضياً لدى محكمة استئناف معان
3059
نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ موسى علي احمد الخطيب
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
2489
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ كفاح عبدالمهدي مسلم الدروبي
رئيساً لمحكمة الرصيفة الابتدائية
4912
نقل رئيس محكمة الرمثا الابتدائية القاضي الدكتور/ فراس غازي سعيد الشطناوي
رئيساً لمحكمة المفرق الابتدائية
4914
نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد سلمان عبد الله ملحم
رئيساً لمحكمة السلط الابتدائية
2132
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عامر حلمي فلاح طبيشات
قاضياً لدى محكمة عجلون الابتدائية
2517
نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد علي محمد الشياب
رئيساً لمحكمة الكرك الابتدائية
2241
نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ نضال نور سلامه الربضي
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
1923
نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ علاء هواش محمود البكور
قاضياً لدى محكمة المفرق الابتدائية
2197
نقل مساعد النائب العام في معان القاضي السيد/ محمد عقله اسماعيل السعيدات
مساعداً للنائب العام في عمان
1901
نقل مدعي عام العقبة القاضي السيد/ عادل عبدالغني عوض الجعافره
مدعياً عاماً لدى محكمة المفرق الابتدائية
2443
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ ممدوح عارف هزاع العلاوين
قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية
2195
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ منال صالح مطلق الهباهبه
قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية
5532
نقل قاضي محكمة بداية أحداث عمان السيدة/ تانيا ابراهيم صالح الزعبي
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
5535
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ عندب ابراهيم عقله الحمود
رئيساً لمحكمة جرش الابتدائية
5538
نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ علي سمير علي العزام
رئيساً لمحكمة الرمثا الابتدائية
2361
نقل مدعي عام محكمةالجنايات الكبرى القاضي السيد/ محمد حمدان تيم البديرات
قاضياً لدى محكمة الرمثا الابتدائية
5542
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ مهند زايد ابراهيم ابو قمر
قاضياً لدى محكمة العقبة الابتدائية
2752
نقل مدعي عام الرمثا القاضي السيد/ هاشم علي حمد الحسن
رئيساً للتنفيذ لدى محكمة عجلون الابتدائية
2198
نقل قاضي محكمة عجلون الابتدائية السيد/ عادل ناصر موسى حمدان
قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية
2492
نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ بسام محمود قاسم ملكاوي
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
2081
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اكرم اسماعيل سليمان سلامه
قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية
3126
نقل رئيس تنفيذ محكمة اربد الابتدائية القاضي السيد/ قاسم محمد يوسف شطناوي رئيساً للتنفيذ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية
1469
نقل قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ سمير عبدالحافظ مسلم الصرايرة قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
6009
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ لمى عبدالعزيز داري البكري
قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية
4528
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ بلال عبد العزيز عبد الله الساكت
قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية
قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية
4561
نقل مدعي عام اربد القاضي السيد/ محمد توفيق نجيب الفنيش
مدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية
4410
نقل مدعي عام العقبة القاضي السيد/ ابراهيم خليل محمد الرفايعه
مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية
3098
نقل مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ فؤاد محمد محمود عبيدات
مساعداً للنائب العام في معان
6135
نقل قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد/ شادي محمد محمود المزعل
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
7800
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ مناور علي منور أبوالغنم
قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية
7801
نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ ايمن عبدالله محمد الربابعة
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
3848
نقل مدعي عام عمان القاضي الدكتور/ هيثم علي أحمد الخوالده
مدعياً عاماً لدى محكمة العقبة الابتدائية
4491
نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ حماده عليان الياس الشديفات
مساعداً للنائب العام في اربد
6514
نقل مدعي عام المفرق القاضي السيد/ معين علي محمد النصيرات
مدعياً عاماً لدى محكمة العقبة الابتدائية
6522
نقل قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ عبد الله خميس دروبي الخطيب
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
5015
نقل قاضي محكمة بداية أحداث عمان السيدة/ أمامه عبدالرحيم عبدالرحمن الصعيدي
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
6552
نقل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ زيد نضال نايف الشلبي
مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية
6578
نقل قاضي محكمة صلح السلط الدكتور/ عبد الرحمن نضال محمد النصيرات
قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية
6524
نقل قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/ رودينا اكرم نجيب عبابنه
قاضياً للصلح لدى محكمة المفرق الابتدائية
6533
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ بيان مهدي خليل العمرات
قاضياً لدى محكمة بداية أحداث عمان
6549
نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ معاذ سمير محمد حوامده
قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان
6577
نقل قاضي محكمة صلح الشوبك السيد/ زيد أنور جدوع المشاعلة
قاضياً لدى محكمة صلح ذيبان
6539
نقل قاضي محكمة الرمثا الابتدائية السيد/ عبد الله صالح عبد الله بني عامر
مدعياً عاماً لدى محكمة الجمارك الابتدائية
7293
نقل قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى السيد/ ابراهيم خازر فالح الخريشه
قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية
7294
نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ ندى أحمد موسى العمرات
قاضياً لدى محكمة بداية أحداث عمان
7300
نقل مدعي عام اربد القاضي السيد/ طلال أحمد علي الفريحات
قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية
6540
نقل قاضي محكمة صلح سحاب السيد/ محمد رشراش يوسف النعيمي
قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية
6568
نقل مدعي عام محكمة بداية احداث عمان القاضي السيدة/ منار عدنان خالد حسين قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان
5262
نقل مدعي عام الجمارك القاضي الدكتور/ زياد عيسى عبدالكريم أبو عرابي العدوان
قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان
7045
نقل مدعي عام الكوره القاضي السيد/ نضال محمود أحمد شواشره
مدعياً عاماً لدى محكمة اربد الابتدائية
7041
نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ نداء محمد عبد الرحيم القواسمه
قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان
7044
نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ عروب حسني عبد الفتاح العطيات
قاضياً لدى محكمة أمانة عمان الكبرى
6396
نقل مدعي عام الجمارك القاضي السيد/عاصم عوض سالم الطراونة
قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان
7047
نقل قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيدة/ فتون علي أحمد بدران
قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان
7049
نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ ايناس عقله محمد العليان
قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان
7046
نقل قاضي محكمة الرمثا الابتدائية السيد/ فخري مصطفى عبد الله كيلاني
مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية
7021
نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ روز ميشيل جون صليبا
قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان
7024
نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ رباب باسم مصطفى العمري
قاضياً لدى محكمة الرمثا الابتدائية
7808
نقل قاضي محكمة صلح الطيبة الدكتور/ عصام فايز محمود الخزاعله
مدعياً عاماً لدى محكمة اربد الابتدائية
7348
نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ تهاني موسى شاكر أبو عطاالله
قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان
4542
نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ رويده عبدالله حسن أبو رصاع
مدعياً عاماً لدى محكمة بداية احداث عمان
6409
نقل مدعي عام اربد القاضي السيد/ مأمون محمود خلف كنعان
مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية
6849
نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ شيماء عبدالفتاح محمد سنجق
قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان
6845
نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ عبير محمود شحده البربراوي
قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان
6242
نقل قاضي محكمة صلح ذيبان السيد/ راتب محمد عوض الدبوبي
قاضياً لدى محكمة صلح الشوبك
6942
نقل مدعي عام الضريبة القاضي السيد/ محمد اسماعيل سامي ابو عيد
قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية
6277
نقل قاضي محكمة صلح القويره السيد/ أحمد زياد موسى المحارمه
قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية
7248
نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ رائده خليل أحمد الحواري
قاضياً للصلح لدى محكمة جرش الابتدائية
7117
نقل قاضي محكمة صلح العقبة السيدة/ هدى هشام عزت بيدس
قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية
7356
نقل قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ سليمان بركات عبدالرحمن البخيت
رئيساً للتنفيذ لدى محكمة العقبة الابتدائية
7346
نقل مدعي عام البادية الشمالية القاضي السيد/ حسام أحمد محمود الشلول
قاضياً لدى محكمة صلح الموقر
7115
نقل مدعي عام عمان القاضي السيدة/ سالي عدلي نجيب المعشر
قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان
7118
نقل مدعي عام الجمارك القاضي السيدة/ ريم وليد شفيق الخطيب
قاضياً للصلح لدى محكمة السلط الابتدائية
7351
نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ “احمد ابراهيم” محمد رياض بندقجي
قاضياً للصلح لدى محكمة الرمثا الابتدائية
7360
نقل قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى السيد/ ليث رافع يوسف دحابره
قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان
7366
نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ وفاء محمد حسن عوامله
قاضياً للصلح لدى محكمة اربد الابتدائية
7359
نقل قاضي محكمة صلح عين الباشا السيدة/ كفى محمد عيد أبو زنيمه
قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان
8024
نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ محمد عبداللطيف محمد العوامله
قاضياً لدى محكمة أمانة عمان الكبرى
8025
نقل قاضي محكمة صلح مادبا السيد/ يعقوب حسين ماضي الرواشده قاضياً لدى محكمة مادبا الابتدائية
8026
نقل مدعي عام دير علا القاضي السيد/ اشرف غصاب عبد الله أبو رمان
قاضياً لدى محكمة صلح دير علا
8345
نقل قاضي محكمة صلح الموقر السيد/ محمود يوسف مصطفى الزياده
قاضياً لدى محكمة صلح البادية الشمالية
8348
نقل قاضي محكمة صلح الرمثا السيد/ سعد عواد فردوس الشرفات
قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية
8353
نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ سوسن كمال يوسف غرايبه
قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان
8356
نقل قاضي محكمة صلح معان السيد/ كرم عبدالكريم أحمد المصري
قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية
7597
نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ أمجد قاسم كريم الزعبي
قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية
7622
نقل قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى السيد/ عمار خالد سالم القطاونه
قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان
7628
نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ فرح اسماعيل عبدالله عفانه
قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان
7631
نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ محمد هزاع فلاح الحجايا
قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان
7673
نقل قاضي محكمة صلح العقبة السيد/ أحمد ابراهيم عيد عساف
قاضياً لدى محكمة صلح القويره
7623
نقل قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية السيد/ عمر أحمد عبدالله الرواجيح
قاضياً للصلح لدى محكمة اربد الابتدائية
8562
نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ أحمد غالب ارشيد الغويري
قاضياً لدى محكمة صلح الوسطية
7614
نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ سلسبيل عواد سلامه الخزاعله
مدعياً عاماً لدى محكمة البداية الضريبية
7637
نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ همسه مسلم نجم البدور
قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان
7613
نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ ساندرا جريس عوض السلمان
مدعياً عاماً لدى محكمة الجمارك الابتدائية
7424
نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ رائده عبدالحليم صالح العرمان
قاضياً لدى محكمة صلح عين الباشا
6121
نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ قفطان عايد كريم العدوان
قاضياً لدى محكمة صلح سحاب
7866
نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ شرف علي خالد بعيرات
قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان
7868
نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ كارولينا باسل محمد بني عبدالرحمن
قاضياً لدى محكمة أمانة عمان الكبرى
7918
نقل قاضي محكمة صلح الوسطية السيد/ مثنى يوسف احمد الحوامده
قاضياً لدى محكمة صلح البتراء
6951
نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ شرف عبدالكريم عبدالجليل البريزات
قاضياً لدى محكمة صلح الطيبة
7879
نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ مرام محمد عبد الله الحياري
قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان
7912
نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ جمانه محمد عيد سعدي برقان
قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان
7936
نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ اسراء جميل ابراهيم التويجر
قاضياً للصلح لدى محكمة العقبة الابتدائية
7941
نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ غيداء ابراهيم مسلم الدرعاوي
قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان
7928
نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ ابراهيم خالد محمد الشمري
قاضياً لدى محكمة صلح الأغوار الشمالية
7939
نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ اسلام عبد العزيز علي القضاة
مدعياً عاماً لدى محكمة الجمارك الابتدائية
7919
نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ رنا اعتيق سالم الموسى
قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان
7880
نقل قاضي محكمة صلح المفرق السيدة/ نسيبه صالح عبد النبي الزبيدات
قاضياً للصلح لدى محكمة الرصيفة الابتدائية
7887
نقل قاضي محكمة بلدية الأغوار الجنوبية السيد/ اسامه عصام علي الزيادنه
قاضياً لدى محكمة صلح الاغوار الجنوبيه
9658
نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ فراس متعب سليم حجازين
قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان
9721
نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ سامر محمد يوسف القبلان
قاضياً للصلح لدى محكمة معان الابتدائية
10016
نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ ممدوح محمد يوسف البقاعي
قاضياً للصلح لدى محكمة العقبة الابتدائية