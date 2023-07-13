بالاسماء .. تعيينات وتنقلات وترفيعات قضائية واسعة

وطنا اليوم:قرر المجلس القضائي إجراء الترفيعات القضائية للسادة القضاة التالية أسماؤهم وعلى النحو المبين تالياً :

أولاً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الخاصة وذلك اعتباراً من تاريخ (1/8/2023) :

قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ علي محمد عبد الجالودي

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ سليمان فالح خليل الهواوشه

مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ عبدالحافظ محمود منيزل الغوير

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عصمت نايل توفيق المجالي

مفتش المحاكم القاضي الدكتور/ عمار ياسر رشيد الحمود

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عامر محمد جبر العتوم

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد سلامه محمد عربيات

قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ محمد عبدالله محسن الخلايله

قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ حسن سلامه عطاالله الغويري

قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/احمد محمود محمد ابو قمر

قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/ مأمون ابراهيم سليمان مطر

قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/ثائر سالم عبدالرحمن المبيضين

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ هيثم سويلم دايم الزبن

مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ ياسين محمد اسماعيل الرفايعه

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ فاتن سليمان عبدالمعطي الرواشده

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ محمد محمود منيزل المناصير

قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ زياد صايل ارشيد الجرايده

قاضي محكمة الاستئناف الضريبية الدكتور/ محمد غالب عبيد الضمور

قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ لافي سعدي محمد ابو تايه

2741

قاضي محكمة استئناف عمان السيد/

اسامه ناصرالدين راشد دروزه

2490

مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/

صلاح محمد حسين الطالب

4076

مدعي عام عمان القاضي السيد/

محمود عبدالقادر ابراهيم الصمادي

4078

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

رائد محمد احمد الامير

4080

مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/

اسحق داود اسحق ابوعوض

4082

قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/

حسام الدين عبدالكريم محمود عبيدات

4084

رئيس تنفيذ محكمة مادبا الابتدائية القاضي السيد/

عبدالرحيم احمد ارشيد الكلوب

4085

قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/

صالح جميل فهد الشوابكه

4582

قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/

خالد حمد فرحان الرياحنه

4583

قاضي محكمة السلط الابتدائية السيدة/

منال واصف عبد الغني شموط

4584

قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/

محمد علي صحن عبيدات

4585

مدعي عام عمان القاضي السيد/

محمد عليان خالد الخزاعله

4587

مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/

احمد عبد المحسن ارشيد العفيف

4589

نائب عام اربد القاضي السيد/

ناصر طراد سعود القاضي

4591

قاضي محكمة استئناف عمان الدكتورة/

امل صبحي صادق ابو عبيد

ثانياً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الأولى وذلك اعتباراً من تاريخ (1/8/2023) :

2504

مساعد النائب العام في عمان القاضي الدكتور/

موفق عيد عقل الجبور

3065

قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/

قيس عبدالكريم حمد الغزاوي

2750

قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/

فايد خليفه ابراهيم الدهيسات

2195

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

منال صالح مطلق الهباهبه

1006

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

جمال مزعل عياد الهويمل

2512

قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/

مصطفى عايد مصطفى الصبيحات

1435

قاضي محكمة البداية الضريبية السيد/

طلال عبدالحميد عبدربه صباح

2359

مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/

محمد احمد فالح القضاه

3048

قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/

عزام فلاح محمد المعايطه

2796

مدعي عام السلط القاضي السيدة/

بزعه سهم حابس المجالي

5219

قاضي محكمة الكرك الابتدائية الدكتور/

عاطف فهد مفلح المغاريز

2850

قاضي محكمة مادبا الابتدائية السيد/

سمير محمد نصر المحادين

4594

قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيد/

مروان عبدالله فالح الطيور الختالين

5251

مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/

موفق محمود ابراهيم عبيدات

5531

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

رباع عبد القادر عبد الله الكيلاني

5532

قاضي محكمة بداية احداث عمان السيدة/

تانيا ابراهيم صالح الزعبي

5534

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

علاء عدنان حنا المدانات

5535

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

عندب ابراهيم عقله الحمود

5536

قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيد/

احمد ابراهيم عبد الله الصمادي

5537

قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيد/

محمد عبد الرحمن ابراهيم خضر

2493

قاضي محكمة الجنايات الكبرى الدكتور/

هلال خليف هلال الحوامده

3715

قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/

عمادالدين محمود ابراهيم السويدات

2824

مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/

عارف علي هزاع ابو عليم

5538

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/

علي سمير علي العزام

2361

مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/

محمد حمدان تيم البديرات

2201

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

عبدالحميد عبدالرحيم حامد السحيمات

5539

مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/

جابر عوده عبد الله الشديفات

5540

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

ابراهيم أحمد ابراهيم الذيابات

5541

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/

أمل باجس محمد علي

3684

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

جلال محمد عايد الزعبي

5542

قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/

مهند زايد ابراهيم أبو قمر

5543

قاضي محكمة اربد الابتدائية الدكتور/

أيمن مصلح ثلجي عبابنه

5544

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

احمد محمد شحاده الشديفات

2386

قاضي تنفيذ محكمة الرصيفة الابتدائية السيد/

امين علي حمد خليفات

5545

مدعي عام عمان القاضي السيد/

نزار شاكر تركي الصرايره

5546

مدعي عام الجمارك القاضي السيد/

واثق بالله أسعد جميل الغلاييني

2799

مدعي عام عجلون القاضي السيد/

اسامه محمد شتيوي المشاقبه

2013

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

زياد محمد علي المحارب

5025

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

وفاء صالح مرعي قزق

5547

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

مرام خلف قاسم المحاسنه

5548

قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الدكتور/

أيمن ممدوح محمد الفاعوري

2178

مدعي عام عمان القاضي السيد/

خلدون ابراهيم علي الحسين

2802

مدعي عام سحاب القاضي السيد/

محمود عبدالرحمن ذياب الطراونه

5549

قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/

شاكر محمد خالد بني عيسى

5550

قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/

غالب كامل محمود المهيرات

5551

قاضي محكمة الطفيلة الابتدائية السيد/

عبد الناصر علي عارف الدهون

2752

مدعي عام الرمثا القاضي السيد/

هاشم علي حمد الحسن

ثالثاً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الثانية وذلك اعتباراً من تاريخ (1/8/2023) :

4036

قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/

امجد محمدسعيد حمزه الشريده

3711

قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية السيد/

طارق احمد عبدالرحمن الشريده

4614

قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتورة/

لينا ابراهيم يوسف حسان

6519

قاضي محكمة المفرق الابتدائية الدكتورة/

باسمه زكي محمود خصاونه

3722

قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/

فهد منور فضيل النهار

3848

مدعي عام عمان القاضي الدكتور/

هيثم علي احمد الخوالده

4383

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

ايمن سليم خليف الشوره

4526

قاضي محكمة المفرق الابتدائية الدكتور/

محمد محمود اسماعيل المساعدة

4484

قاضي محكمة البداية الضريبية السيدة/

نانسي علاء الدين محمد الداغستاني

5264

قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيد/

زياد عبدالحميد عبدالهادي الحساميه

4471

قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/

عمر سليم قاسم المطارنه

7295

قاضي محكمة البداية الضريبية السيد/

حسام محمد علي عليان

4438

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

جمانه سالم احمد القماز

6504

مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور/

محمد سلامه عيسى بني طه

6551

قاضي محكمة اربد الابتدائية الدكتور/

ابراهيم سمير محمد العموش

6531

قاضي محكمة صلح عجلون السيد/

اشرف صبحي عبدالله الحميدي

6514

مدعي عام المفرق القاضي السيد/

معين علي محمد النصيرات

4497

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

كمال حنا وهدان السمردلي

4624

القاضي المبعوث السيد/

اشرف داود سليمان صافي

6522

قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/

عبد الله خميس دروبي الخطيب

4394

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

محمد حمود عبد الله الطراونه

6513

القاضي المعار السيدة/

هبه مضر درويش البيطار

4464

قاضي محكمة الجمارك الابتدائية السيدة/

انصاف سمير شحده ابو مياله

6526

قاضي محكمة صلح عمان الدكتور/

بشير عبدالسلام سالم القراله

6530

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

اماني عبدالرحيم مطلق المجالي

6532

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/

اسماء جميل احمد سلايمه

6520

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/

رشا وحيد عبدالمجيد الخطيب

4994

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

خالد شتيوي دخيل الله القريات

6557

رئيس تنفيذ محكمة السلط الابتدائية القاضي السيد/

وسام توفيق جبر خصاونه

3699

قاضي محكمة عجلون الابتدائية السيدة/

رباب وليد محمود البس

6505

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

سكينه موسى سلمان الحساميه

6527

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/

ايناس محمد احمد العمري

5241

قاضي محكمة الرصيفة الابتدائية الدكتور/

عامر مدالله محمود النوايسه

6502

قاضي محكمة صلح عين الباشا السيد/

يزن سمير محمد الرطروط

5239

مدعي عام عمان القاضي السيد/

عبدالحليم عايش عبدالله عليمات

4489

قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/

يوسف شوقي محمد نافع

6572

القاضي المبعوث السيد/

حمزه وليد مصطفى قناه

5018

قاضي محكمة مادبا الابتدائية السيد/

رامي فرحان عبدالكريم الزيدانين

6528

قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيدة/

ايمان غازي حسن العطيات

6548

قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيدة/

فرح حسين يوسف عضيبات

4388

مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/

عبد الحكيم اسحق عبد الهادي الحمد

6529

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

امنه محمد عبد الله الربابعه

6521

قاضي محكمة صلح عين الباشا السيدة/

رائده حمود علي الفاعوري

4605

القاضي المبعوث السيدة/

ديالا شفيق احمد عبيدات

6542

قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيد/

عثمان ابراهيم محمود بني طه

4558

القاضي المبعوث السيد/

علي ابراهيم يوسف الخضيري

6553

قاضي محكمة صلح عمان الدكتورة/

رولا عبدالله محمد الجراجره

6574

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/

هاديه احمد جميل الدويري

6500

مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القاضي الدكتور/

يزيد محمود رجاء نوافله

6503

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

ايهاب جمعه ربيع السيوف

6507

قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتورة/

مرام محمد علي رحال

6565

قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/

محمد عبدالله عايف الخوالده

6506

قاضي محكمة عجلون الابتدائية الدكتورة/

وسن مازن زايد القرعان

6550

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

اسراء محمود عواد الخرابشه

6552

مدعي عام عمان القاضي السيد/

زيد نضال نايف الشلبي

6544

قاضي محكمة صلح المزار الجنوبي السيد/

سعد بشار سالم التل

4429

قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيدة/

صفناز محمد هلال الحايك

6537

قاضي صلح محكمة بداية أحداث عمان السيدة/

هناء جميل حافظ ابو حمديه

6535

قاضي المكتب الفني لدى محكمة التمييز السيدة/

منى رياض ابراهيم مسعود

4477

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

هبه عدنان عارف جعفر

6543

القاضي المبعوث السيد/

هبه سالم احمد ابو جماعه

6562

مدعي عام جرش القاضي السيد/

حازم احمد محمود شلول

6547

قاضي محكمة صلح عمان السيد/

صالح ابراهيم احمد حسن

6564

مدعي عام اربد القاضي السيد/

طلال زيد دوجان الخزاعله

4380

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

رائد بطرس حنا عرجان

6554

قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد/

مشهور خلف عطيه البركات

6546

قاضي محكمة الكرك الابتدائية الدكتورة/

مجدولين عبدالمجيد عبدالمهدي المخاتره

6538

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/

خلود حسني سالم صوالحه

6578

قاضي محكمة صلح السلط الدكتور/

عبدالرحمن نضال محمد النصيرات

4861

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

ايناس سند عبدالجليل المهيرات

6561

قاضي محكمة صلح المزار الجنوبي السيدة/

مرام جمعه محمود الاغوات

3746

قاضي محكمة معان الابتدائية السيد/

معين خلف محمود السحيمات

6560

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

ايمان عبد المجيد علي العزام

5035

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

عاليه محمد احمد الحمد

6566

قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتورة/

عليا غسان عبدالكريم الذنيبات

6570

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

هبه غازي محمد المومني

6510

قاضي محكمة صلح مادبا السيدة/

فاتنه عبدالرحيم عبدالنبي قريشه

6523

قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/

منال محمود علي مسالمه

4618

قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/

سهير موسى محمد ابوداري

6518

قاضي محكمة السلط الابتدائية السيدة/

ميساء عماد جميل ابو ديه

6558

القاضي المبعوث السيد/

قصي زهير عبدالله المصري

6533

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

بيان مهدي خليل العمرات

6501

قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/

وليد حكم احمد مهنا

6536

مدعي عام بني عبيد القاضي السيد/

احمد يوسف احمد محاسنه

6576

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

بيان جهاد صالح العتيبي

3694

رئيس تنفيذ محكمة الكرك الابتدائية القاضي السيد/

خلدون جلال علي غنيمات

6545

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

كفى فتحي امين شطناوي

6563

قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/

غدير سمير رضا أبو سيف

6512

قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/

محمد قالط بديوي ابو دلو

5247

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

اياد احمد خضر حسان

6517

قاضي محكمة صلح بصيرا السيد/

سائد شرارى عاطف البيايضه

6549

قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/

معاذ سمير محمد حوامده

6516

قاضي محكمة صلح المفرق السيد/

الفيصل سلطي ابراهيم الذياب

6577

قاضي محكمة صلح الشوبك السيد/

زيد انور جدوع المشاعله

6539

قاضي محكمة الرمثا الابتدائية السيد/

عبدالله صالح عبدالله بني عامر

7290

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/

عماد طه فالح شهاب

7291

قاضي محكمة صلح الجيزه السيد/

محمود يونس أحمد عبدالباري

7292

مدعي عام المفرق القاضي السيد/

ساطع نايل عبدالعزيز الطعاني

7293

قاضي محكمة امانة عمان الكبرى السيد/

ابراهيم خازر فالح الخريشه

7294

قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/

ندى أحمد موسى العمرات

7297

قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/

ساميه علي مصطفى المغربي

7298

قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/

حابس محمد حامد القضاة

7299

مدعي عام الكرك القاضي السيد/

اسماعيل موسى شقيان البديرات

7300

مدعي عام اربد القاضي السيد/

طلال احمد علي الفريحات

رابعاً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الثالثة وذلك اعتباراً من تاريخ (1/8/2023) :

6541

قاضي محكمة عجلون الابتدائية السيد/

علي حمد عبيد العرقان

7037

قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيدة/

غاده محمد غازي حربي ابو عمر

6287

قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/

مجدي عبدالله حسن عويس

6556

قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/

سوزان كمال عبدالرزاق خريسات

6559

قاضي المكتب الفني لدى محكمة استئناف عمان السيدة/

مارلين رائد ابراهيم حجازين

خامساً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الرابعة وذلك اعتباراً من تاريخ (1/8/2023) :

8344

مدعي عام عمان القاضي السيد/

عوده احمد كريم الحسامي

8345

قاضي محكمة صلح الموقر السيد/

محمود يوسف مصطفى الزيادة

8346

قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/

عارف كامل عارف جماحنه

8347

قاضي محكمة صلح عين الباشا السيدة/

عزه عدنان ابراهيم الشامي

6114

مدعي عام عين الباشا القاضي الدكتور/

محمد عمر يوسف محمد العرود

8348

قاضي محكمة صلح الرمثا السيد/

سعد عواد فردوس الشرفات

8349

قاضي محكمة صلح العقبه السيد/

فادي عواد محمود ابوقطام

8350

قاضي محكمة صلح دير علا السيد/

زايد عبدالله محمد عظمات

8351

قاضي محكمة صلح الازرق السيد/

سهم خالد سليمان ابو ردن

8352

قاضي محكمة صلح الكورة السيد/

قاسم محمد فالح العودات

8353

قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/

سوسن كمال يوسف غرايبه

8354

قاضي محكمة صلح الرمثا السيد/

علاء احمد مفلح المعاني

8355

قاضي محكمة صلح البتراء السيد/

محمد جميل محمد العباهره

8356

قاضي محكمة صلح معان السيد/

كرم عبدالكريم احمد المصري

8357

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

احلام محمد مصطفى النصيرات

3845

قاضي محكمة صلح ناعور السيد/

ماهر سلمي دغمان النيف

8358

مدعي عام عمان القاضي السيد/

وائل تركي سالم عنيزات

سادساً: ترفيع السادة القضاة التالية أسماؤهم إلى أدنى مربوط الدرجة الخامسة وذلك اعتباراً من تاريخ (1/9/2023) :

6471

قاضي محكمة صلح عمان الدكتور/

عصمت حسين يوسف الرحامنه

6238

قاضي محكمة صلح شرق عمان الدكتور/

بكر سليمان عبدالكريم السلامات

7878

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

هديل علي عليان ابو زيد

7881

قاضي محكمة صلح جرش السيدة/

مرام مروان محمد المرازيق

7934

القاضي لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي السيدة/

تسنيم عبد الحميد سليم الحبابسه

7916

القاضي لدى الأمانة العامة للمجلس القضائي السيد/

نايف محمد نايف العمري

7875

قاضي محكمة صلح جرش السيدة/

وسام يونس حسين خطاطبة

6121

قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/

قفطان عايد كريم العدوان

7893

قاضي محكمة صلح سحاب السيد/

معاذ محمد سعيد البشتاوي

7870

قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/

ريم ناجي عبد المجيد الغدايرة

7921

قاضي محكمة صلح المفرق السيد/

مهند شوكت يونس البشتاوي

7866

قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/

شرف علي خالد بعيرات

7901

قاضي محكمة صلح الشونة الجنوبية السيد/

راشد تحسين عبد الحليم الجزازي

6424

قاضي محكمة صلح البادية الشمالية السيد/

شادي عبد الله هاشم الحراحشة

7938

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

اسلام احمد موسى عطون

7915

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

ابتهال محمد حسن الجبالي

7900

قاضي محكمة صلح عمان السيد/

منتصر محمد سالم عموش

7922

قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/

مجد خليف فرج العجالين

7917

قاضي محكمة صلح عمان السيد/

علي عايد علي الشوابكة

7873

قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/

نادين محمد محمود ابوحشيش

6836

قاضي محكمة صلح سحاب السيدة/

نانسي سميح زعل الجعافره

7868

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

كارولينا باسل محمد بني عبدالرحمن

7911

قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/

اسراء علي محمود عنانزة

7929

قاضي محكمة صلح اربد السيد/

ليث جمال محمد القطاطشة

7926

قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/

امل سليمان فالح الهواوشة

7903

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

سميرة محمد عبد الحميد الساكت

7914

قاضي محكمة صلح الاغوار الشمالية السيد/

لؤي نبيل حامد الرشايدة

7872

قاضي محكمة صلح مادبا السيد/

مأمون عمر عبد الرحمن المشاعلة

6346

قاضي محكمة صلح اربد السيد/

نعمان احمد عبدالله الوريكات

6951

قاضي محكمة صلح اربد السيد/

شرف عبد الكريم عبد الجليل البريزات

7913

قاضي محكمة صلح المفرق السيد/

عمر وليد عمر ابوجاموس

7935

قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/

اسيل محمد عبد الحكيم الرشق

7902

قاضي محكمة صلح اربد السيد/

“محمدخير” حسن علي شويات

7920

قاضي محكمة صلح بني عبيد السيد/

حذيفة محمد احمد البستنجي

7904

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

منار احمد عبد ربه الحجاج

7937

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

سلمى محمد خلف الشتيوي

7898

قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/

طارق ابراهيم خالد الرواشدة

7888

قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/

جهاد ضيف الله امين الجعافرة

7936

قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/

اسراء جميل ابراهيم التويجر

7909

قاضي محكمة صلح غرب عمان السيد/

محمود ناجح محمود رحال

7941

قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/

غيداء ابراهيم مسلم الدرعاوي

7928

قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/

ابراهيم خالد محمد الشمري

7923

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

دعاء عواد شامان العيسى

7883

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

رولا كمال سالم العجرمي

7890

قاضي محكمة صلح عجلون السيدة/

نور راتب علي العلي

7908

قاضي محكمة صلح معان السيدة/

سوسن عبد الرحمن عبد الله الخطيب

7874

قاضي محكمة صلح جرش السيدة/

فادية نبيل غازي الجوبان

7876

قاضي محكمة صلح مادبا السيدة/

هيا اشرف ضيف الله الكباريتي

7871

قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/

امجد عدنان عبد الجواد العويصي

7940

قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/

رهف سليمان عوض الطراونة

7892

قاضي محكمة صلح جرش السيدة/

الاء قاسم محمد الرواشدة

7885

قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/

خيرية محمد رشيد الخليلي

7939

قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/

اسلام عبد العزيز علي القضاه

7927

قاضي محكمة صلح عمان السيد/

محمد راتب زهدي هارون

6104

قاضي محكمة صلح بني عبيد السيد/

قصي محمد عبدالرحمن الثوابي

7942

قاضي محكمة صلح الكورة السيد/

محمد فتحي ذياب ابوشندي

7919

قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/

رنا اعتيق سالم الموسه

7886

قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/

نيفين صلاح عطا الله الرواجفة

7925

قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/

عبير خضر يوسف حمد

7877

قاضي محكمة صلح الرمثا السيد/

قيس ياسين حمدان سحيمان

7880

قاضي محكمة صلح المفرق السيدة/

نسيبة صالح عبد النبي الزبيدات

7930

قاضي محكمة صلح جرش السيد/

محمد هاني صبحي السبايلة

7887

قاضي محكمة بلدية الأغوار الجنوبية السيد/

اسامة عصام علي الزيادنة

7865

قاضي محكمة صلح عمان السيدة/

نور سامي قاسم عضيبات

7910

قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/

اديل محمود احمد الزيدانين

7894

قاضي محكمة صلح العقبه السيدة/

سكينة محمد صالح الرواضية

7895

قاضي محكمة صلح الزرقاء السيدة/

اسراء شكري محمد الصغير

قرر المجلس إجراء التنقلات القضائية للسادة القضاة التالية أسماؤهم بدرجاتهم ورواتبهم، وذلك اعتباراً من تاريخ 1/8/2023 :

4041

نقل قاضي محكمة التمييز السيد/ جواد علي صبحي الشوا

رئيساً لمحكمة استئناف عمان

4047

نقل قاضي محكمة التمييز السيد/ محمد فلاح عبيدالله المعايعه

رئيساً لمحكمة استئناف معان

1504

نقل رئيس محكمة استئناف اربد القاضي السيد/ عصام محمد سالم ابوغنيم قاضياً لدى محكمة التمييز

4060

نقل رئيس محكمة استئناف معان القاضي السيد/ محمد حسن سالم السحيمات

قاضياً لدى محكمة التمييز

4064

نقل رئيس محكمة استئناف الجمارك القاضي السيد/ سليم فهيم سليمان الحباشنه

قاضياً لدى محكمة التمييز

1217

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد عبدالقادر عيسى الخطيب

قاضياً لدى محكمة التمييز

1415

نقل قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ علي سليم ابراهيم البشابشه

قاضياً لدى محكمة التمييز

1884

نقل رئيس المحكمة الادارية القاضي الدكتور/ علي رشيد حامد ابوحجيله

قاضياً لدى المحكمة الادارية العليا

2353

نقل قاضي المحكمة الادارية العليا السيد/ زياد محمد عابد الضمور

رئيساً للمحكمة الادارية

2356

نقل رئيس محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ رزق اسماعيل احمد ابوالفول

قاضياً لدى محكمة التمييز

2717

نقل قاضي محكمة التمييز الدكتورة/ نوال محمد خليل الجوهري

رئيساً لمحكمة استئناف اربد

1933

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ احمد علي نهار القطارنه

رئيساً لمحكمة الجنايات الكبرى

2720

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ طلال صالح عسكر العقرباوي

قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

2722

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ فراس محمد صالح الخشاشنه

قاضياً لدى محكمة التمييز

2724

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ عبدالكريم موسى مفلح عبابنه

رئيساً لمحكمة استئناف الجمارك

2732

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ عمار عبد الرؤوف طالب الحسينات

قاضياً لدى محكمة التمييز

2172

نقل مفتش المحاكم القاضي الدكتور/ عبد المحي اسليم سلمان القراله

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

2370

نقل مفتش المحاكم القاضي الدكتور/ خالد رضوان أحمد السمامعه

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

3235

نقل قاضي محكمة استئناف الجمارك السيد/ أحمد محمد أحمد الترك

قاضياً لدى محكمة الاستئناف الضريبية

3344

نقل رئيس محكمة معان الابتدائية القاضي السيد/ مروان خضر خليل العليمي

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

3350

نقل رئيس محكمة السلط الابتدائية القاضي الدكتور/ رمزي احمد عبدالحميد العظمات قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

3352

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ احمد محمود يوسف العمري

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

3358

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ ناصر سالم احمد الصلاحين

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

3362

نقل قاضي محكمة الجنايات الكبرى السيد/ عزام ممدوح عبد النجداوي

قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

3363

نقل رئيس محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي السيد/ احمد درويش العلي الشرعه

قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

3364

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ ناصر عبدالحليم محمد السلامات

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

2389

نقل رئيس محكمة جرش الابتدائية القاضي الدكتور/ممدوح يوسف سلمان النجادا

قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

1478

نقل قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/ نواف فلاح سليمان السمارات

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

2294

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ فواز محمود عبدالقادر السحيمات

رئيساً لمحكمة معان الابتدائية

1996

نقل قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ ياسر سليمان صالح القهيوي

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

2552

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ مأمون مصلح محمد الضمور

مفتشاً للمحاكم

2258

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ غازي هزاع سلمان الشوبكي

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

2642

نقل رئيس محكمة الكرك الابتدائية القاضي الدكتور/ بسام محمد راشد التلاهين

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

3374

نقل قاضي محكمة استئناف الجمارك السيدة/ منتهى حسن فلاح القضاة

قاضياً لدى محكمة الاستئناف الضريبية

2509

نقل قاضي محكمة استئناف اربد الدكتور/ عبدالله احمد عبدالله عربيات

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

3369

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيدة/ وصفيةاحمد سعيد اللحام

مفتشاً للمحاكم

2643

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ مروان محمد سلامه المحاميد

قاضياً لدى محكمة استئناف اربد

2677

نقل رئيس محكمة المفرق الابتدائية القاضي السيد/ مرضي غالب سليم الخصاونه

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

2376

نقل قاضي محكمة الاستئناف الضريبية السيد/ عارف يوسف عارف فريحات قاضياً لدى محكمة استئناف الجمارك

2736

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ نذير علي عبداللطيف شحاده

قاضياً لدى محكمةاستئناف اربد

2397

نقل رئيس تنفيذ محكمة عجلون الابتدائية القاضي السيد/ محمد عبدالحميد علي القضاه قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

977

نقل رئيس تنفيذ محكمة الزرقاء الابتدائية القاضي السيد/ إياد صلاح عبدالله مهيار رئيساً للتنفيذ لدى محكمة اربد الابتدائية

2191

نقل قاضي محكمة الزرقاء الابتدائية السيدة/ رنا عناد عبدالمعطي الذنيبات

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

2392

نقل قاضي محكمةالعقبة الابتدائية السيد/ منور خلف محمد الصرايره

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

2252

نقل رئيس تنفيذ محكمة العقبة الابتدائية القاضي السيد/ توفيق علي اربيع ابو تايه

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

2516

نقل قاضي محكمة استئناف اربد السيد/ مازن محمد موسى الجعافره

رئيساً لمحكمة الزرقاء الابتدائية

2164

نقل قاضي محكمة استئناف معان السيد/ بشار عبدالمجيد عبدالقادر العضايله

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

2562

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اسماعيل محمد قسيم علاونه

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

2505

نقل رئيس محكمة الطفيلة الابتدائية القاضي السيد/ راكان محمد علي الذيابات قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

2754

نقل قاضي محكمة استئناف اربد الدكتور/ نصار محمد اسبيتان الحلالمه

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

2531

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ ماجد فليح بخيت الغويري

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

2174

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عامر محمد جبر العتوم

قاضياً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

2519

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ هيثم سويلم دايم الزبن

قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية

2550

نقل قاضي محكمة الاستئناف الضريبية الدكتور/ محمد غالب عبيد الضمور

قاضياً لدى محكمة استئناف الجمارك

2490

نقل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ صلاح محمد حسين الطالب

قاضياً لدى محكمة الجنايات الكبرى

4076

نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ محمود عبد القادر ابراهيم الصمادي

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

4080

نقل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ اسحق داود اسحق ابو عوض

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

4082

نقل قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/حسام الدين عبدالكريم محمود عبيدات

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

4085

نقل قاضي محكمة السلط الابتدائية السيد/ صالح جميل فهد الشوابكه

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

4582

نقل قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ خالد حمد فرحان الرياحنه

قاضياً لدى محكمة استئناف معان

4583

نقل قاضي محكمة السلط الابتدائية السيدة/ منال واصف عبد الغني شموط

قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية

4585

نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ محمد عليان خالد الخزاعله

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

4900

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عبدالله عايد خلف الشورة

قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية

2827

نقل قاضي محكمة البداية الضريبية السيد/ محمد سليمان محمود عوجان

رئيساً لمحكمة الطفيلة الابتدائية

4902

نقل مدعي عام الزرقاء القاضي السيد/ ايمن سالم خير المصالحه

مدعياً عاماً لدى محكمة اربد الابتدائية

3084

نقل رئيس محكمة الرصيفة الابتدائية القاضي السيد/ ياسين سليم صلاح بني حمد

قاضياً لدى محكمة استئناف عمان

1642

نقل قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ طه عبداللطيف سليمان الصلمان

قاضياً لدى محكمة استئناف معان

3059

نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ موسى علي احمد الخطيب

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

2489

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ كفاح عبدالمهدي مسلم الدروبي

رئيساً لمحكمة الرصيفة الابتدائية

4912

نقل رئيس محكمة الرمثا الابتدائية القاضي الدكتور/ فراس غازي سعيد الشطناوي

رئيساً لمحكمة المفرق الابتدائية

4914

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد سلمان عبد الله ملحم

رئيساً لمحكمة السلط الابتدائية

2132

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ عامر حلمي فلاح طبيشات

قاضياً لدى محكمة عجلون الابتدائية

2517

نقل قاضي محكمة استئناف عمان السيد/ محمد علي محمد الشياب

رئيساً لمحكمة الكرك الابتدائية

2241

نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ نضال نور سلامه الربضي

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

1923

نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ علاء هواش محمود البكور

قاضياً لدى محكمة المفرق الابتدائية

2197

نقل مساعد النائب العام في معان القاضي السيد/ محمد عقله اسماعيل السعيدات

مساعداً للنائب العام في عمان

1901

نقل مدعي عام العقبة القاضي السيد/ عادل عبدالغني عوض الجعافره

مدعياً عاماً لدى محكمة المفرق الابتدائية

2443

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ ممدوح عارف هزاع العلاوين

قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية

2195

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ منال صالح مطلق الهباهبه

قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية

5532

نقل قاضي محكمة بداية أحداث عمان السيدة/ تانيا ابراهيم صالح الزعبي

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

5535

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ عندب ابراهيم عقله الحمود

رئيساً لمحكمة جرش الابتدائية

5538

نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ علي سمير علي العزام

رئيساً لمحكمة الرمثا الابتدائية

2361

نقل مدعي عام محكمةالجنايات الكبرى القاضي السيد/ محمد حمدان تيم البديرات

قاضياً لدى محكمة الرمثا الابتدائية

5542

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ مهند زايد ابراهيم ابو قمر

قاضياً لدى محكمة العقبة الابتدائية

2752

نقل مدعي عام الرمثا القاضي السيد/ هاشم علي حمد الحسن

رئيساً للتنفيذ لدى محكمة عجلون الابتدائية

2198

نقل قاضي محكمة عجلون الابتدائية السيد/ عادل ناصر موسى حمدان

قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية

2492

نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ بسام محمود قاسم ملكاوي

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

2081

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ اكرم اسماعيل سليمان سلامه

قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية

3126

نقل رئيس تنفيذ محكمة اربد الابتدائية القاضي السيد/ قاسم محمد يوسف شطناوي رئيساً للتنفيذ لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

1469

نقل قاضي محكمة الكرك الابتدائية السيد/ سمير عبدالحافظ مسلم الصرايرة قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

6009

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ لمى عبدالعزيز داري البكري

قاضياً لدى محكمة اربد الابتدائية

4528

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيد/ بلال عبد العزيز عبد الله الساكت

قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية

قاضياً لدى محكمة جرش الابتدائية

4561

نقل مدعي عام اربد القاضي السيد/ محمد توفيق نجيب الفنيش

مدعياً عاماً لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

4410

نقل مدعي عام العقبة القاضي السيد/ ابراهيم خليل محمد الرفايعه

مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

3098

نقل مساعد النائب العام في عمان القاضي السيد/ فؤاد محمد محمود عبيدات

مساعداً للنائب العام في معان

6135

نقل قاضي محكمة المفرق الابتدائية السيد/ شادي محمد محمود المزعل

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

7800

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية الدكتور/ مناور علي منور أبوالغنم

قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية

7801

نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيد/ ايمن عبدالله محمد الربابعة

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

3848

نقل مدعي عام عمان القاضي الدكتور/ هيثم علي أحمد الخوالده

مدعياً عاماً لدى محكمة العقبة الابتدائية

4491

نقل مدعي عام عمان القاضي السيد/ حماده عليان الياس الشديفات

مساعداً للنائب العام في اربد

6514

نقل مدعي عام المفرق القاضي السيد/ معين علي محمد النصيرات

مدعياً عاماً لدى محكمة العقبة الابتدائية

6522

نقل قاضي محكمة جرش الابتدائية السيد/ عبد الله خميس دروبي الخطيب

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

5015

نقل قاضي محكمة بداية أحداث عمان السيدة/ أمامه عبدالرحيم عبدالرحمن الصعيدي

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

6552

نقل مدعي عام محكمة الجنايات الكبرى القاضي السيد/ زيد نضال نايف الشلبي

مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

6578

نقل قاضي محكمة صلح السلط الدكتور/ عبد الرحمن نضال محمد النصيرات

قاضياً لدى محكمة السلط الابتدائية

6524

نقل قاضي محكمة صلح الرصيفة السيدة/ رودينا اكرم نجيب عبابنه

قاضياً للصلح لدى محكمة المفرق الابتدائية

6533

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ بيان مهدي خليل العمرات

قاضياً لدى محكمة بداية أحداث عمان

6549

نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ معاذ سمير محمد حوامده

قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان

6577

نقل قاضي محكمة صلح الشوبك السيد/ زيد أنور جدوع المشاعلة

قاضياً لدى محكمة صلح ذيبان

6539

نقل قاضي محكمة الرمثا الابتدائية السيد/ عبد الله صالح عبد الله بني عامر

مدعياً عاماً لدى محكمة الجمارك الابتدائية

7293

نقل قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى السيد/ ابراهيم خازر فالح الخريشه

قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

7294

نقل قاضي محكمة عمان الابتدائية السيدة/ ندى أحمد موسى العمرات

قاضياً لدى محكمة بداية أحداث عمان

7300

نقل مدعي عام اربد القاضي السيد/ طلال أحمد علي الفريحات

قاضياً لدى محكمة عمان الابتدائية

6540

نقل قاضي محكمة صلح سحاب السيد/ محمد رشراش يوسف النعيمي

قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

6568

نقل مدعي عام محكمة بداية احداث عمان القاضي السيدة/ منار عدنان خالد حسين قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

5262

نقل مدعي عام الجمارك القاضي الدكتور/ زياد عيسى عبدالكريم أبو عرابي العدوان

قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان

7045

نقل مدعي عام الكوره القاضي السيد/ نضال محمود أحمد شواشره

مدعياً عاماً لدى محكمة اربد الابتدائية

7041

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ نداء محمد عبد الرحيم القواسمه

قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

7044

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ عروب حسني عبد الفتاح العطيات

قاضياً لدى محكمة أمانة عمان الكبرى

6396

نقل مدعي عام الجمارك القاضي السيد/عاصم عوض سالم الطراونة

قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

7047

نقل قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيدة/ فتون علي أحمد بدران

قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

7049

نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ ايناس عقله محمد العليان

قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

7046

نقل قاضي محكمة الرمثا الابتدائية السيد/ فخري مصطفى عبد الله كيلاني

مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

7021

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ روز ميشيل جون صليبا

قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان

7024

نقل قاضي محكمة اربد الابتدائية السيدة/ رباب باسم مصطفى العمري

قاضياً لدى محكمة الرمثا الابتدائية

7808

نقل قاضي محكمة صلح الطيبة الدكتور/ عصام فايز محمود الخزاعله

مدعياً عاماً لدى محكمة اربد الابتدائية

7348

نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ تهاني موسى شاكر أبو عطاالله

قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

4542

نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ رويده عبدالله حسن أبو رصاع

مدعياً عاماً لدى محكمة بداية احداث عمان

6409

نقل مدعي عام اربد القاضي السيد/ مأمون محمود خلف كنعان

مدعياً عاماً لدى محكمة عمان الابتدائية

6849

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ شيماء عبدالفتاح محمد سنجق

قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان

6845

نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيدة/ عبير محمود شحده البربراوي

قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

6242

نقل قاضي محكمة صلح ذيبان السيد/ راتب محمد عوض الدبوبي

قاضياً لدى محكمة صلح الشوبك

6942

نقل مدعي عام الضريبة القاضي السيد/ محمد اسماعيل سامي ابو عيد

قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

6277

نقل قاضي محكمة صلح القويره السيد/ أحمد زياد موسى المحارمه

قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

7248

نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ رائده خليل أحمد الحواري

قاضياً للصلح لدى محكمة جرش الابتدائية

7117

نقل قاضي محكمة صلح العقبة السيدة/ هدى هشام عزت بيدس

قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

7356

نقل قاضي تنفيذ محكمة عمان الابتدائية السيد/ سليمان بركات عبدالرحمن البخيت

رئيساً للتنفيذ لدى محكمة العقبة الابتدائية

7346

نقل مدعي عام البادية الشمالية القاضي السيد/ حسام أحمد محمود الشلول

قاضياً لدى محكمة صلح الموقر

7115

نقل مدعي عام عمان القاضي السيدة/ سالي عدلي نجيب المعشر

قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان

7118

نقل مدعي عام الجمارك القاضي السيدة/ ريم وليد شفيق الخطيب

قاضياً للصلح لدى محكمة السلط الابتدائية

7351

نقل قاضي محكمة صلح عمان السيد/ “احمد ابراهيم” محمد رياض بندقجي

قاضياً للصلح لدى محكمة الرمثا الابتدائية

7360

نقل قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى السيد/ ليث رافع يوسف دحابره

قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

7366

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ وفاء محمد حسن عوامله

قاضياً للصلح لدى محكمة اربد الابتدائية

7359

نقل قاضي محكمة صلح عين الباشا السيدة/ كفى محمد عيد أبو زنيمه

قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

8024

نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ محمد عبداللطيف محمد العوامله

قاضياً لدى محكمة أمانة عمان الكبرى

8025

نقل قاضي محكمة صلح مادبا السيد/ يعقوب حسين ماضي الرواشده قاضياً لدى محكمة مادبا الابتدائية

8026

نقل مدعي عام دير علا القاضي السيد/ اشرف غصاب عبد الله أبو رمان

قاضياً لدى محكمة صلح دير علا

8345

نقل قاضي محكمة صلح الموقر السيد/ محمود يوسف مصطفى الزياده

قاضياً لدى محكمة صلح البادية الشمالية

8348

نقل قاضي محكمة صلح الرمثا السيد/ سعد عواد فردوس الشرفات

قاضياً للصلح لدى محكمة عمان الابتدائية

8353

نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ سوسن كمال يوسف غرايبه

قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

8356

نقل قاضي محكمة صلح معان السيد/ كرم عبدالكريم أحمد المصري

قاضياً للصلح لدى محكمة الزرقاء الابتدائية

7597

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ أمجد قاسم كريم الزعبي

قاضياً للتنفيذ لدى محكمة عمان الابتدائية

7622

نقل قاضي محكمة أمانة عمان الكبرى السيد/ عمار خالد سالم القطاونه

قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان

7628

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ فرح اسماعيل عبدالله عفانه

قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان

7631

نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ محمد هزاع فلاح الحجايا

قاضياً لدى محكمة صلح غرب عمان

7673

نقل قاضي محكمة صلح العقبة السيد/ أحمد ابراهيم عيد عساف

قاضياً لدى محكمة صلح القويره

7623

نقل قاضي محكمة صلح الأغوار الشمالية السيد/ عمر أحمد عبدالله الرواجيح

قاضياً للصلح لدى محكمة اربد الابتدائية

8562

نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ أحمد غالب ارشيد الغويري

قاضياً لدى محكمة صلح الوسطية

7614

نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ سلسبيل عواد سلامه الخزاعله

مدعياً عاماً لدى محكمة البداية الضريبية

7637

نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ همسه مسلم نجم البدور

قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

7613

نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ ساندرا جريس عوض السلمان

مدعياً عاماً لدى محكمة الجمارك الابتدائية

7424

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ رائده عبدالحليم صالح العرمان

قاضياً لدى محكمة صلح عين الباشا

6121

نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ قفطان عايد كريم العدوان

قاضياً لدى محكمة صلح سحاب

7866

نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ شرف علي خالد بعيرات

قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان

7868

نقل قاضي محكمة صلح عمان السيدة/ كارولينا باسل محمد بني عبدالرحمن

قاضياً لدى محكمة أمانة عمان الكبرى

7918

نقل قاضي محكمة صلح الوسطية السيد/ مثنى يوسف احمد الحوامده

قاضياً لدى محكمة صلح البتراء

6951

نقل قاضي محكمة صلح اربد السيد/ شرف عبدالكريم عبدالجليل البريزات

قاضياً لدى محكمة صلح الطيبة

7879

نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ مرام محمد عبد الله الحياري

قاضياً لدى محكمة صلح جنوب عمان

7912

نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ جمانه محمد عيد سعدي برقان

قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

7936

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ اسراء جميل ابراهيم التويجر

قاضياً للصلح لدى محكمة العقبة الابتدائية

7941

نقل قاضي محكمة صلح غرب عمان السيدة/ غيداء ابراهيم مسلم الدرعاوي

قاضياً لدى محكمة صلح شرق عمان

7928

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيد/ ابراهيم خالد محمد الشمري

قاضياً لدى محكمة صلح الأغوار الشمالية

7939

نقل قاضي محكمة صلح شمال عمان السيدة/ اسلام عبد العزيز علي القضاة

مدعياً عاماً لدى محكمة الجمارك الابتدائية

7919

نقل قاضي محكمة صلح شرق عمان السيدة/ رنا اعتيق سالم الموسى

قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

7880

نقل قاضي محكمة صلح المفرق السيدة/ نسيبه صالح عبد النبي الزبيدات

قاضياً للصلح لدى محكمة الرصيفة الابتدائية

7887

نقل قاضي محكمة بلدية الأغوار الجنوبية السيد/ اسامه عصام علي الزيادنه

قاضياً لدى محكمة صلح الاغوار الجنوبيه

9658

نقل قاضي محكمة صلح جنوب عمان السيد/ فراس متعب سليم حجازين

قاضياً لدى محكمة صلح شمال عمان

9721

نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ سامر محمد يوسف القبلان

قاضياً للصلح لدى محكمة معان الابتدائية

10016

نقل قاضي محكمة صلح الزرقاء السيد/ ممدوح محمد يوسف البقاعي

قاضياً للصلح لدى محكمة العقبة الابتدائية