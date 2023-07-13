مهم من التربية بخصوص سؤال في امتحان الرياضيات

وطنا اليوم:نسّبت لجنة من الخبراء والمشرفين التربويين التي درست السؤال الثالث الفرع (b) من امتحان الرياضيات للفرع العلمي، بان الطالب في حال وصل للحل العام للمعادلة التفاضلية يحصل على علامة السؤال الكاملة.

وبحسب قرار اللجنة فإن الطالب اذا وصل للحل العام للمعادلة التفاضلية يحصل على علامة السؤال الكاملة؛ مشيرة الى ان الخطوة الأخيرة والتي تتطلب التعويض بالنقطة المعطاة ستحتسب لجميع المشتركين، لأن التعويض بهذه النقطة لا يحقق المعادلة

واشتكى عدد من طلبة الثانوية العامة من الفرع العلمي، الخميس، من صعوبة امتحان مبحث الرياضيات “الورقة الثانية”.

وبين عدد منهم أن الوقت كان غير كافي بالمقارنة مع مستوى الأسئلة الإنشائية، مشيرين إلى أن الامتحان كان بحاجة إلى وقت كبير لحله ومراجعة إجاباته