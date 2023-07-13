بنك ABC في الأردن يدعم الملتقى الوطني للتوعية والتطوير‎

وطنا اليوم:انطلاقاً من المسؤولية الاجتماعية وإيماناً من بنك ABC في الأردن بدور الشباب في خدمة المجتمع المحلي، فقد قام البنك بتقديم الدعم للملتقى الوطني للتوعية والتطوير وذلك للمساهمة في دعم المبادرة الوطنية (أردن بلا مخدرات) من خلال رعاية برنامج تدريبي لاعداد وتمكين نخبة من الشباب (اعوان مكافحة المخدرات). ان هذا الدعم جاء لتفعيل دور الشباب في مواجهة آفة المخدرات التي تهدد السلم المجتمعي والأمن الوطني.

ويستهدف هذا البرنامج التدريبي إلى بناء نسيج اجتماعي واع نواته تمكين نخبة من الشباب المتطوعين وتعميق المسؤولية لديهم وتدريبهم ليكونوا شركاء في السياج الوطني في التوعية المجتمعية الوقائية ضد هذه الآفة الخطيرة في كافة القطاعات المجتمعية.

ومن الجدير ذكره بأن بنك ABC في الأردن هو إحدى شركات مجموعة بنك ABC التي تتخذ من البحرين مقراً رئيسياً لأعمالها والمنتشرة فروعها في خمس قارات حول العالم. ويُعد بنك ABC من البنوك الرائدة في المجال المصرفي في المنطقة، ويقدم لعملائه مجموعة مبتكرة من المنتجات والخدمات المالية والتي تشمل الخدمات المصرفية الشاملة وتمويل التجارة وتمويل المشاريع والتمويل المهيكل وترتيب القروض المجمّعة ومنتجات الخزينة والمنتجات المصرفية الإسلامية. كما يقدم البنك الخدمات المصرفية بالتجزئة من خلال شبكة البنوك التابعة له في الأردن ومصر وتونس والجزائر، ومن خلال بنك “إلى” الرقمي في البحرين والأردن.