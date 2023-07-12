التصاميم المعتمدة لفعاليات مهرجان جرش 2023 -(صور)

وطنا اليوم:يشارك في الدورة السابعة والثلاثين من “مهرجان جرش”، عدد من الفنانين الأردنيين والعرب إضافة إلى الفرق الموسيقية والفنية، وتنطلق فعاليات المهرجان بين الـ 26 من شهر تموز الحالي، وحتى 5 آب المقبل.

وعلى المسرح الجنوبي للمهرجان الذي تبدأ أولى حفلاته في 27 تموز، يحيي الحفلات كل من عمر العبداللات، نجوى كرم، راغب علامة، حسين السلمان، هاني متواسي، خالد عبدالرحمن، نداء شرارة، جورج وسوف، صابر الرباعي، ديانا كرزون، وائل كفوري.

وعلى المسرح الشمالي عبير نعمة، وهاني شاكر. وفرقة الموسيقى العربية – دار الأوبرا المصرية.

وستكون الفعاليات موجودة في المسرح الشمالي والجنوبي وشارع الأعمدة ومسرح ارتيمس والساحة الرئيسة في المدينة الأثرية بجرش ومسرح الصوت والضوء والمركز الثقافي الملكي ومسرح الأوديون وقاعة بلدية المفرق ومركز الحسين الثقافي في راس العين في عمّان ومسرح البوليفارد العبدلي.

ويشهد المهرجان أيضا، برنامج أمسيات شعرية بالتعاون مع رابطة الكتاب الأردنيين في المركز الثقافي وقاعة بلدية إربد ورابطة الكتاب ومنتدى شومان في الزرقاء والجامعة الأردنية ومنتدى شومان في عمّان ومركز الملك عبدالله الثقافي في الزرقاء ومركز الحسن الثقافي بالمركز وجمعية الشابات المسبحيات في مأدبا ومنتدى الفحيص الثقافي وبيت عرار في إربد.

وأعلنت رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مع المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، تفاصيل فعاليات “مهرجان جرش” الدورة السابعة والثلاثين.

النجار، قالت إن دلالة المهرجان امتداد لآلاف السنين من الحضارة، وهو مهرجان العائلة الأردنية، موضحة أنه “سيكون هناك وجود دولي مميز ومشاركات عربية ودولية، إضافة إلى مشاركات محلية وصناعات ثقافية وفنية”.

وقال سماوي إن “شعار مهرجان جرش للعام الحالي (يستمر بالفرح) كدلالة على استمرار الفرح ومستذكرين الاحتفالات التي رافقت زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني