رفض 12,327 طلبا للحصول على فيزا “شنغن” لأردنيين في 2022

وطنا اليوم:قدّم أردنيون، نحو 62 ألف طلب للحصول على فيزا “شنغن” في عام 2022، وفقا لإحصائية طلبات “الشنغن” الصادرة عن “schengenvisainfo”.

وبحسب الإحصائية، فإن طلبات الحصول على فيزا “شنغن” المقدمة من قبل أردنيين في عام 2022، بلغت 61,695 طلبا.

ورُفض من بين الطلبات المقدمة، 12,327 طلبا، وبنسبة رفض بلغت 19.9 في المئة.

وتضاعف عدد الطلبات المقدمة للحصول على “شنغن” من قبل أردنيين في عام 2022 بنحو 3 أضعاف، مقارنة مع عام 2021.

وبلغ عدد طلبات الحصول على فيزا “شنغن” التي قدمها أردنيون عام 2021، 21,845 طلبا، قُبل منها 9,596 طلبا.

ورفض من بين الطلبات المقدمة عام 2021، 4,066 طلبا، وبنسبة رفض بلغت 18.6 في المئة