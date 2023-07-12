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اورانج الأردن الأولى في إطلاق خدمات 5G في الشرق الأوسط

منذ ساعتين
اورانج الأردن الأولى في إطلاق خدمات 5G في الشرق الأوسط

وطنا اليوم – لما شطاره
بحضور وزير الإقتصاد الرقمي والريادة أحمد هناندة اعلنت شركة أورنج للإتصالات خلال مؤتمر صحفي في ملتقى الإبتكار بقرية أورنج الرقمية في العاصمة عمّان اطلاق خدمات الجيل الخامس 5G لمشتركي أورانج بخطوط الخلوي المدفوعة مسبقاً ولاحقاً والمنازل والأعمال وذلك استكمالاً لرحلة الشركة في هذا المجال ، متيحةً بذلك الفرصة لمشتركيها لتجربة واستكشاف الخدمة الجديدة مجاناً ، والذي سيوفر السرعة الفائقة والإتصال المعزز ، وخفض زمن الإستجابة .
وأشارت الشركة بأن الخدمة متوفرة في كل من العاصمة عمّان ومدينة إربد و تواصل التوسع لتشمل المزيد من المناطق ضمن إطار زمني محدد ، مع استفادتها من خبرة مجموعة أورانج العالمية الرائدة في هذا المجال .
واكدت أنها صممت عروض الـ 5G القيّمة من حيث السعة والسرعة والإبتكار بأسعار تفضيلية تناسب كافة المستخدمين مع اختلاف احتياجاتهم وتطلعاتهم ، وسط ترقّب كبير لاستخدام هذه التقنية بإمكاناتها المميزة.
وتهدف الشركة الى تعزيز التحول الرقمي وثقافة الإبتكار بما يخدم التنمية المستدامة ويبقي الجميع على اتصال بكل ما يهمهم ، إنّ هذه النقلة النوعية الفريدة ستمكّننا جميعاً من إطلاق العنان لابتكاراتنا واكتشاف الفرص من أجل تعزيز النمو الاقتصادي وإيجاد الوظائف وتحسين جودة الحياة”.
وتواجد في المؤتمر الصحفي كل من المهندس بسّام السرحان ، سعادة السفير الفرنسي لدى الأردن ، السيد أليكسي لو كوور غرانميزون الشركاء ، ممثلي وسائل الإعلام ورئيس مجلس إدارة أورانج الأردن ، الدكتور شبيب عمّاري والإدارة التنفيذية للشركة .
يذكر ان إطلاق الجيل الخامس يأتي ضمن إطار اتفاقية أورانج الأردن مع هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في آب 2022 وحصول الشركة على رخصة ترددات الجيل الخامس في شباط من العام 2023 ، لتصبح بذلك الوحيدة في المملكة التي تمتلك كافة التقنيات عبر شبكاتها المختلفة للوصول إلى الإنترنت سواء الثابت عبر تقنية الفايبر والـADSL، أو المتنقل من خلال شبكاتها للجيل الرابع والرابع المتقدم الذي تنفرد في تقديمه، والآن الجيل الخامس.


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