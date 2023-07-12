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الأردن واليمن يبحثان إطلاق منصة إلكترونية

منذ ساعة واحدة
الأردن واليمن يبحثان إطلاق منصة إلكترونية

وطنا اليوم:بحثت اليمن مع الأردن، إمكانية اطلاق منصة الكترونية لتيسير وصول المرضى اليمنيين إلى البلاد، بحسب وكالة سبأ اليمنية.
وقالت الوكالة، إن سفير اليمن في عمان الدكتور جلال فقيرة، بحث أمس، مع وزير الصحة الدكتور فراس الهواري، التسهيلات التي تقدمها الأردن لليمنيين بالإضافة إلى المنح العلاجية المقدمة لليمن بموجب بروتوكول التعاون الصحي بين البلدين.
وأضافت أن السفير عرض مشروع إطلاق منصة إلكترونية لتيسير وصول المرضى اليمنيين للخدمات الطبية المقدمة في المملكة.
وذكرت الوكالة أن الوزير الهواري رحب بدراسة مشروع المنصة الإلكترونية.
وأبدى الوزير استعداده لتقديم الدعم والمساعدة في سبيل التيسير على المرضى اليمنيين قبل وأثناء فترة علاجهم في الأردن، ودعم واستمرار التعاون الصحي بين البلدين في كافة المجالات بما في ذلك التدريب وتبادل الخبرات بما يسهم في تطوير أداء المؤسسات الصحية في اليمن


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