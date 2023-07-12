الميثاق الوطني يستضيف في لقاء ثان على طاولة الحوار أحزاب اردنية للتحاور بالتحديات التي تواجه الاحزاب

وطنا اليوم:دعا حزب الميثاق الوطني في لقاء ثان نظمه اليوم في مقر الحزب أحزاب اردنية من مختلف الاطياف الأردنية على طاولة حوار لبحث أهم التحديات التي تواجه الحياة الحزبية.

وناقشت الأحزاب كيفية استثمار اللحظة الإيجابية الراهنة على المستوى الوطني والبناء عليها سياسياً واقتصادياً.

واتفقت الأحزاب على ضرورة الوصول للجمهور والعمل بكل الوسائل لرفع نسبة الاقتراع في الانتخابات القادمة وزيادة الثقة بالعملية الحزبية وتحفيز المواطنيين للانتخاب على أُسس برامجية.

وحثت الأحزاب الحكومة على القيام بواجبها لإنجاح منظومة التحديث السياسية وإعطاء مساحات أكبر للأحزاب في وسائل الإعلام.

وقال الامين العام لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني ان هذا هو اللقاء الثاني الذي ينظمه الحزب للتحاور مع الاحزاب الاخرى حول التحديات التي تواجه الاحزاب والطرق الافضل للتعامل مع هذه التحديات، واشار ان هذا اللقاء يأتي ضمن قناعة حزب الميثاق بضرورة التشاور والحوار مع الاحزاب الوطنية الاخرى حول كافة الهموم الوطنية مقدرا ومثمنا استجابة الاحزاب لدعوة الميثاق.