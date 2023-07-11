حزب الميثاق الوطني يتأهب في كافة لجانة القانونية للتعامل مع القوانين المدرجة في الإرادة الملكية

وطنا اليوم:دعى حزب الميثاق الوطني كافة لجانه وكوادره القانونية للتأهب للتعامل مع القوانين المدرجة في الإرادة الملكية التي دعت مجلس الامة للانعقاد في دورة استثنائية حيث دعا الأمين العام لحزب الميثاق الوطني الدكتور محمد المومني كافة لجان الحزب في مؤسساتة التنفيذية والمركزية الاستشارية والمحكمة الحزبية وخبرات الحزب القانونية للاجتماع وتنظيم العمل لتقديم مراجعات وتوصيات للجان مجلس الامة المختلفة حول القوانين الواردة في الارادة الملكية لعقد الدورة الاستثنائية وهي القوانين التالية:

1- مشروع قانون مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2023.

2- مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2023.

3- مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023.

4- مشروع قانون معدل لقانون السير لسنة 2023.

5- مشروع قانون معدل لقانون الشركات لسنة 2023.

6- مشروع قانون إلغاء قانون التصديق على إتفاقية المشاركة في الإنتاج للإستكشاف عن البترول وتقييم إكتشافه وتطويره وإنتاجه بين سلطة المصادر الطبيعية في المملكة الأردنية الهاشمية وشركة امونايت للطاقة انترناشونال انكربوريشن في منطقة الجفر الأوسط الأردن لسنة 2023.

7- مشروع قانون معدل لقانون تشكيل المحاكم الشرعية لسنة ٢٠٢٣

٨- مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة ٢٠٢٣.