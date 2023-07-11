ايعاز بوقف عمل كافة عمال الوطن فترة الظهيرة في جرش

وطنا اليوم:أوعز رئيس بلدية جرش الكبرى احمد هاشم العتوم بتوقف كافة عمال الوطن عن العمل الميداني في فترة الظهيرة من الساعة 1:00ظهرا الي الساعة 5:00 مساءا و ذلك ابتداء من الثلاثاء.

وبحسب البلدية، القرار يستمر طيلة أيام ارتفاع درجات الحرارة نتيجة المرتفع الجوي الذي سيؤثر على الأردن، على أن تعود كافة الكوادر لعملها كالمعتاد عند انتهاء المرتفع الجوي.

من المنتظر أن يبدأ تأثر الأردن بكتلة هوائية حارة مصدرها صحراء شبه الجزيرة العربية الأربعاء، إذ تتسبب بحدوث موجة حارة طويلة نسبياً، وفقا للخرائط الجوية لدى موقع طقس العرب للتنبؤات الجوية.

وذكر طقس العرب، أن اندفاع الكتلة الحارة إلى الأردن يؤدي إلى ارتفاع ملموس على درجات الحرارة الأربعاء وارتفاع آخر يوم الخميس، حيث تُصبح درجات الحرارة أعلى من مُعدلاتها المُعتادة لمثل هذا الوقت من العام بأكثر من 5 درجات مئوية.

وأوصى الموقع بما يلي:

– عدم التعرض المُباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

– الإكثار من شرب السوائل الباردة و المُرطبات حتى و إن لم تكن تشعر بالعطش.

– يُنصح بعدم بذل الجهد البدني في الخارج في معظم الأوقات النهار.

– الإنتباه بعدم ترك المُعقمات وأية مواد قابلة للاشتعال داخل المركبات.

– الإنتباه بعدم ترك الأطفال داخل المركبات ولو لفترات قليلة