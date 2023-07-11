بنك ABC يعلن إطلاق برنامج تدريبي عالمي للجيل القادم من المصرفيين الشباب

وطنا اليوم:يَسُر مجموعة بنك ABC أن تُعلن عن البرنامج التدريبي العالمي والذي يعد الأول من نوعه في البحرين، والذي يتيح للخريجين المتميزين فرصة استثنائية للالتحاق بتجربة تدريب عالمية فريدة في إحدى وحدات بنك ABC في الأمريكيتين وأوروبا والشرق الأوسط. ويهدف هذا البرنامج المُعد للصفوة من الطلاب إلى تنمية قدرات الجيل القادم من مصرفيي المستقبل، وذلك من خلال تزويدهم بخبرات ومهارات قَيِّمة تمهد لهم طريق النجاح والازدهار في الصناعة المصرفية.

وقد تم فتح باب التسجيل للبرنامج التدريبي العالمي للخريجين الجدد الذين أكملوا دراستهم خلال العام الماضي، وقد كانت عملية الاختيار مبنية على أسس تقييم صارمة ودقيقة شملت الأداء الأكاديمي للخريجين، وخبرة تدريبهم ذات الصلة بالبرنامج، ومهاراتهم الشخصية، ودوافعهم للانضمام للبرنامج.

وسيخضع الخريجين الذي سيقع عليهم الاختيار كجزء من هذا البرنامج الشامل لتدريب مكثف لمدة أسبوعين هذا الصيف في معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF). وقد تم تصميم هذا البرنامج التدريبي بعناية، حيث يهدف إلى تطوير مهارات قابلية التوظيف القَيِّمة للخريجين عبر تغطية مختلف المجالات الأساسية. وسيقوم البنك بعد ذلك بإستضافة هاكاثون سيتنافس الخريجين من خلاله للظفر بفرصة المشاركة في برنامج تدريبي مدته شهرين في بنك ABC.

وفي تعليق له على إطلاق هذا البرنامج التدريبي المبتكر، قال السيد/ صائل الوعري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC: “نحن نسعى لأن نكون وجهة العمل المفضلة لدى الموظفين عبر استثمارنا المستمر في تطوير الثروة البشرية والمواهب في مجتمعاتنا. سَتُزود هذه الفرصة التدريبية المشاركين برؤى عالمية ومهارات قيِّمة تمكنهم من النمو والازدهار عبر الانخراط في وحداتنا الخمسة عشر العالمية، كما ستمكنهم المعرفة المكتسبة من البرنامج أيضًا من الدفع بعجلة الصناعة المصرفية المحلية والاقتصاد إلى الأمام.”

وسيتلقى الخريجون طوال فترة البرنامج تدريبًا خاصًا بالصناعة المصرفية إلى جانب التعرف على الاتجاهات الناشئة في التكنولوجيا المالية والمجالات البيئية والاجتماعية والحوكمة والرقمنة. ويهدف البرنامج لتزويد المشتركين بالمهارات الفنية والشخصية وتدعيمهم بالكفاءات الأساسية لتطوير أدائهم والمضي في طريق مهني ناجح في مجال الخدمات المالية.

وفي ضوء التزام بنك ABC بتعزيز الرؤى والآفاق العالمية، سيحظى المشاركين ذوي الأداء الأفضل، وذلك بعد استكمال فترة تدريبهم في مقر البنك الرئيسي في مملكة البحرين، بفرصة التدريب الدولي لمدة أسبوعين، حيث سيكتسبون خبرات غنية من خلال العمل في إحدى وحدات بنك ABC في المراكز المالية البارزة مثل نيويورك ولندن وباريس وميلان ودبي، الأمر الذي سيُوسع من نطاق شبكتهم المهنية ووعيهم بالتنوع، كما سيُنمي من فهمهم الثقافي.

ويتماشى البرنامج التدريبي العالمي مع مبادرات بنك ABC الواسعة التي تركز على الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية للشركات. ويهدف البنك من خلال الاستثمار في تنمية المواهب الشابة إلى تعزيز النمو لمستقبل مستدام للصناعة المصرفية.

ويأتي هذا البرنامج مكملًا للبرامج التدريبية السنوية الحالية التي يقدمها بنك ABC، وهو يبرز التزام البنك الراسخ في الاستثمار في المواهب المحلية على مختلف المستويات.