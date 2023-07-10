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الشبول : 81 مليون دينار تذهب كإعلانات لمواقع التواصل بالأردن

منذ 50 ثانية
الشبول : 81 مليون دينار تذهب كإعلانات لمواقع التواصل بالأردن

وطنا اليوم:قال وزير الإتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول أنه نهاية الشهر الحالي سيجتمع الفريق التفاوضي المختص بملف استراتيجية مواقع التواصل ، مشيرا الى أنه سيحدد بنود وآليات التفاوض مع الشركات العالمية
ونوه خلال لقاء متلفز الى أننا تأخرنا 6 سنوات عن ذلك أضعنا فيها أموالا طائلة ، وكذلك قيما عربية ، منوها الى أننا بادرنا لطرح مشروع الاستراتيجية العربية للتعامل مع الشركات العالمية ، وتقوم على عدة مبادئ أولها انصاف المحتوى العربي وعلى رأسها القضية الفلسطينية ، واحترام ثقافتنا العربية والإسلامية
والثاني محاربة المخاطر الأساسية الناجمة عن هذه الشركات ومن ضمنها خطاب الكراهية وانتهاك الخصوصية ، ويندرج ضمنها ما يتعلق بالإرهاب وغيرها
أما الثالث ويتعلق بالعائدات المالية الفائتة على وسائل الإعلام ، فالعام الماضي أثبت البنك المركزي أن الإعلانات التي نشرت عبر مواقع التواصل بقيمة 81 مليون دينار وذلك في العام 2022 م ، وبالتالي نحن أمام مخاطر تواجه وسائل الإعلام الأردنية وبالتالي يجب أن يعود جزء منها لوسائل الإعلام .


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