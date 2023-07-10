بني مصطفى : تطوير اليات عمل قطاع الجمعيات من أولويات وخطط الـــوزارة

وطنا اليوم:أكدّت وزيرة التنمية الإجتماعية، وفاء بني مصطفى على اهمية الزيارات الميدانية تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم للاطلاع على واقع الخدمات المقدمة للمواطنين وتحسينها وتلبية مطالبهم.

وشدّدت بني مصطفى خلال جولتها الميدانية إلى لوائي قصبة اربد والكورة اليوم الاثنين استهلتها بلقاء محافظ اربد رضوان العتوم، وعددٍ من نواب قصبة إربد، ورئيس مجلس المحافظة، على أهمية تبسيط الإجراءات المقدّمة للمواطنين وبخاصة في صندوق المعونةالوطنية، بالإعتماد على البيانات المتوفرة في السجل الوطني الذي يرتبط بـ 37 جهة، التي يمكن من خلالها التأكّد من انطباق معادلة الإستهداف على الأسر المرشحة للإستفادة من خدمات صندوق المعونة الوطنية، لافتةً إلى أن الوزارة وصندوق المعونة الوطنية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تعمل على إنشاء منصة موحدة للمساعدات لمنع الإزدواجية وتنظيم الجهود في هذا المجال.

وأشارت بني مصطفى الى أهمية الشراكة مع القطاع التطوعي والخاص بما ينسجم مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم بضرورة ربط إستراتيجية الحماية الاجتماعية بمسارات التحديث بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني التي تعمل في هذا الإطار، من أجل النهوض بالخدمات للفئات المحتاجة والأكثر هشاشة.

وأعربت عن أهمية التنسيق والتعاون مع مجالس المحافظات، منوّهةً إلى نسبة الإنجاز التامّة التي نفذّتها الوزارة للمشاريع التي أقرّتها المجالس، وأنّ الوزارة تتطّلع إلى المزيد من التعاون مع مجالس المحافظات وخاصة فيما يتعلّق بمساكن الأسر الفقيرة، والنهوض بالخدمات الاجتماعية المقدمة للمواطنين.

وخلال لقائها مع رؤساء وممثلي الجمعيات الخيرية في لوائي قصبة إربد والكورة في غرفة تجارة إربد، أكدّت بني مصطفى على أهمية تطوير اليات عمل قطاع الجمعيات الذي يشكّل إحدى أولويات الوزارة وخططها، وأن الوزارة بصدد مراجعة قانون الجمعيات، وتعمل على تصنيف الجمعيات بناءً على أسس ومعايير محدّدة للتعرّف على مدى فاعلية الجمعيات وقدرتها على إدارة المشاريع وتقييمها، من أجل تعميق التشاركية والتعاون معها، ومأسسة العلاقة مع الجمعيات الخيرية، كشريك أساسي في تقديم الخدمات للمواطنين، بما ينعكس على جودة ونوعية هذه الخدمات.

وأضافت أن الوزارة تعمل على إصلاحات تتعلق باليانصيب الخيري، بما ينعكس على دوره التنموي، وعلى البرامج والمشاريع التي يقدمها الإتحاد العام للجمعيات الخيرية الذي يعتبر منارة وصرح وطني.

وأشارت بني مصطفى إلى مراجعة التشريعات المتعلقة بالحضانات التابعة للجمعيات الخيرية بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأسرة للتشجيع على فتح الحضانات وخاصةً الحضانات المنزلية، ونستقبل أية ملاحظات من قبل القطاع التطوعي حيال التعديلات التي تتعلق بها، وتدعم الجهود في مجال إقتصاد الرعاية في القطاع التطوعي.

ولفتت بني مصطفى إلى أن الوزارة تستقبل أية أفكار أو مبادرات لإقامة مشاريع إنتاجية على أن تتوّفر فيها الديمومة والفاعلية من قبل الجمعيات والأفراد، مضيفةً إلى أنه تمّ منذ بداية العام الجاري صرف تسعمائة ألف دينار من إجمالي مليوني دينار تم رصدها في إطار الإتفاقية الموقعة مع صندوق التنمية والتشغيل والتي تستهدف المرأة في كافة محافظات المملكة للحصول على محافظ إقراضية لإقامة مشاريع إنتاجية وبنسبة فائدة ثابتة تبلغ 2.5 بالمئة وبحد أعلى يصل إلى 25 ألف دينار، وعلى فترة سداد تصل الى 7 سنوات وفترة سماح 12 شهر.

وخلال جولتها الميدانية في لواء قصبة إربد، اطلعت بني مصطفى على البرامج والمشاريع التي تقدمها جمعية الفاروق لرعاية الأيتام، حيث أثنت على مستوى ونوعية الخدمات المقدمة للمواطنين، وتحديداً على فئة الأطفال الأيتام والأرامل.

وزارت بني مصطفى عدداً من مشاريع الجمعية الخدمية والإنتاجية التي تقدّمها للفئات المستهدفة من برامجها، تخلّلها إفتتاح لتوسعة المختبرات الطبية ومشروع الألواح الإلكترونية، وعيادة طب الاسنان، والمدرسة التابعة للجمعية، التي تسهم في تقديم خدماتها التعليمية لفئة الأيتام المحتاجين.

وفي لواء الكورة، زارت بني مصطفى، مركز الكورة الشامل للخدمات النهارية الدامجة التابع للوزارة وإطلعت خلالها على الخدمات المقدمة للمنتفعين.

وخلال جولتها، زارت بني مصطفى جمعية نساء العون لتمكين المرأة والأرامل والأيتام في بلدة كفر الماء، إطلعت خلالها على مشروع إعادة التدوير النفايات الصلبة والتي تقوم على ادارته ثلاثة جمعيات والذي وفر فرص عمل لفتيات المنطقة، والمكتبة التابعة للجمعية وكفالات الأيتام، كما تفقدّت المشاريع التي تنفذّها جميعة السنابل الذهبية الخيرية، في بلدة بيت إيدس، إطلعت فيها على مشاريع إعمار بيوت الأسر الفقيرة والايتام وصيانة منازل الأسر الفقيرة التي تنفذها الجمعية.

وقد رافق وزيرة التنمية الإجتماعية خلال جولتها مدير عام صندوق المعونة الوطنية ختام شنيكات، وعدد من مسؤولي الوزارة وصندوق المعونة الوطنية.