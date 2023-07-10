مدير البشير: عمّان تحتاج 4 مستشفيات جديدة

وطنا اليوم:قال مدير مستشفيات البشير علي العبداللات، الاثنين، إن العاصمة عمان تحتاج إلى 4 مستشفيات جديدة، لكي تقدم خدماتها على أكمل وجه، مطالبا بتفعيل التشريعات والقوانين المتعلقة بالاعتداء على الأطباء.

واطلعت لجنة الصحة في مجلس النواب خلال زيارة إلى مستشفى البشير، على واقع الخدمات المقدمة المرضى فيه، حيث أشار رئيس اللجنة النائب فراس القضاة، إلى إن الزيارة تأتي للاطلاع على واقع الخدمات التي تقدم للمرضى، والوقوف على التحديات التي تواجههم وتذليل الصعوبات إن وجدت.

وقال القضاة أن اللجنة، ستقدم لوزارة الصحة جميع الملاحظات التي رصدتها خلال زيارتها للعمل على تلبية احتياجات المستشفى وتقديم الخدمة الفضلى للمراجعين.

ولفت القضاة، بحضور النواب محمد الخلايلة وفريد حداد وهادية السرحان واحمد السراحنة، إلى أن مثل هذه الزيارات تأتي انطلاقا من الجانب الرقابي للجنة.

قسم الخداج بحاجة لتوسعة

وجال النواب على أقسام المستشفى والمرافق التابعة له، ومنها قسم الخداج الذي يشهد اكتظاظا وبحاجة لتوسعة، حسبما أكد نواب.

وقالت رئيسة قسم الخداج في المستشفى عبير الحسن، إن القسم بحاجة لتوسعة، كونه يشهد اكتظاظا، مقدمة شرحا للصحة النيابية حول المهام التي يقدمها القسم.

واستعرض مدير المستشفى علي العبداللات، أبرز التحديات التي تواجه المستشفى كالضغط على البنية التحتية والأجهزة الطبية، عازيا ذلك إلى النمو السكاني الكبير وعمليات التحويل من المستشفيات الأخرى