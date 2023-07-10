شاهد بالصور : مهرجان جرش ينطلق في 27 تموز بمشاركة محلية وعربية ودولية

وطنا اليوم:أعلنت رئيسة اللجنة العليا لمهرجان جرش للثقافة والفنون، وزيرة الثقافة هيفاء النجار، مع المدير التنفيذي للمهرجان أيمن سماوي، خلال مؤتمر صحفي الاثنين، تفاصيل فعاليات “مهرجان جرش” الدورة السابعة والثلاثين.

النجار، قالت إن للمهرجان دلالة تاريخية كون المدينة الآثرية امتداد لآلاف السنين من الحضارة، والمهرجان هو العائلة الأردنية، موضحة أنه “سيكون هناك وجود دولي مميز ومشاركات عربية ودولية، إضافة إلى مشاركات محلية وصناعات ثقافية وفنية”.

وأشارت إلى أن جمهورية مصر العربية هي ضيفة شرف مهرجان جرش في دورته السابعة والثلاثين.

وقال سماوي إن “شعار مهرجان جرش للعام الحالي (يستمر بالفرح) كدلالة على استمرار الفرح ومستذكرين الاحتفالات التي رافقت زفاف سمو ولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني.

وأضاف أن مهرجان جرش أحد أهم المهرجانات العربية والدولية وسنحتفل خلاله بمئوية مدرسة السلط، وحفل افتتاح “نهر الذهب” الذي يبرز مدينة جرش كمهد للحضارات.

وأوضح سماوي أن حفل الافتتاح يشهد مشاركة 80 فنانا يقدمون لوحات فنية مختلفة، فيما يشهد المهرجان 343 فعالية فنية و5 فعاليات ثقافية وأكثر من ألفي مشارك محلي وألف مشارك آخر من خارج الأردن على 23 مسرحا على امتداد الأردن.

وأشار إلى أن “مهرجان جرش 2023 سيكون مختلفا ويحمل برامج جديدة تتضمن 20 نمطا موسيقيا مختلفا، ويقدم فعاليات للأعمار من سن 3 سنوات وحتى سن الشيخوخة”.

وأضاف سماوي أن المهرجان نموذج للشراكة بين القطاعين العام والخاص ونعتز بالشراكة مع نقابة الفنانين الأردنيين.

وأشار إلى تخصيص جناح مخصص في المهرجان لمصابي متلازمة داون لعرض منتجاتهم.

رئيس بلدية جرش أحمد العتوم، قال إن مهرجان جرش فرصة للمجتمعات المحلية لعرض منتجاتهم وهو نافذة للتعبير عن الثقافات المختلفة، موضحا أن أكثر من ألف مشارك في المهرجان من مدينة جرش.

نقيب الفنانين محمد العبادي، أشار إلى مشاركة 1500 فنان أردني من كل المهن المشمولة في نقابة الفنانين يشاركون في المهرجان.