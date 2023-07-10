بيان صادر عن ملتقى رفاق السلاح

وطنا اليوم:في الإيمان الثابت بأن أمن الوطن واستقراره هو العقيدة التي تعلو على كل شيء ومهما اختلفت الأفكار والرؤى فإنها تلتقي جميعا في ركيزة أساسية ليست مقر خلاف وهي أمن الوطن واستقراره .

ونظرا للأحداث الأخيرة وفي جهود كبيرة للأجهزة الأمنية كافة في مواجهة التحديات الامنية وعناصر الإرهاب وجيوبها والقضاء عليها في عمل وجهود مميزة و التي تنفرد في الأداء والتميز في التنفيذ واليقضة الدائمة لأمن الوطن وأهله.

ونحن في ملتقى رفاق السلاح الذراع والسند الدائم لاجهزتنا الأمنية ومع اعتزازنا في الكفاءة والخبرة والجهود الكبيرة التي تبذلها في كافة المجالات لحفظ الأمن والوطن فإننا نعزز ما قامت به مع عناصر الإرهاب قتلة الشهيد ابن الاردن العقيد الدلابيح وما كان له من أثر في قلوب الأردنيين جميعا .

ونحن في الاعتزاز والفخر في أجهزتنا الأمنية التي هي صروح وطن في دورها الجوهري والحقيقي والتي تحقق رؤيا جلالة الملك المفدى في أمن الوطن والمواطن .

وسيبقى المتقاعدين العسكريين عاقدين العزم على مواصلة مسيرة العمل والعطاء وتدعيم البناء المجتمعي للمساهمة في تحصين المجتمع الأردني ونسيجه الاجتماعي والسياسي لمواجهة التحديات , وسنبقى الجنود الأوفياء للقيادة الهاشمية وامتداد لاجهزتنا الأمنية والرديف القوي لها والسند الحقيقي وركيزة اساسية في منظومة الأمن الوطني .

وحفظ الله الوطن وأهله في ظل قيادتنا الرشيدة.

الناطق الإعلامي

لملتقى رفاق السلاح

العقيد المتقاعد ليت المجالي