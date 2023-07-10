مرشحون لوظيفة مؤذن وخادم مسجد – أسماء

وطنا اليوم:دعت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وبالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية من المرشحين للتعيين بوظيفة مؤذن وخادم عن وظائف الفئة الثالثة مراجعة مبنى الوزارة الكائن في /جبل الحسين /شارع الرازي وحدة خدمة الجمهور مصطحبين معهم الوثائق المطلوبة وذلك حسب المواعيد المبيّنة لكل منهم لاستكمال إجراءات التعيين ومن يتخلّف عن موعده المحدد يعتبر مستنكفاً الاحد 2023/7/16

العاصمه/الجامعه

علاء الدين رزق حسن الجمل

عبدالله محمد احمد النمرات

العاصمه/وادي السير

احمد صلاح الدين عدنان خليفات

محمد خالد حسن الزعاتره

العاصمه/ناعور

عمر خليل احمد ابو معروف

عز الدين خالد احمد المرعي

العاصمه/القويسمه

رائد محمد حمدان الشعرات

اسامه محمد جمال ربحي القريني

العاصمه/سحاب

يوسف خالد اسماعيل سلامه

محمد عبد الله علي المصرى

الباديه الوسطى/الجيزة

فارس محمد فهيد البخيت

عواد عوض اركيان القفعان

البلقاء/قصبه السلط

ايسر نايف عبيد الله الكايد

البلقاء/عين الباشا

ابراهيم ذياب ابراهيم غانم

احمد حسين يوسف الخوالده

البلقاء/ماحص والفحيص

محمد جميل عزت النوباني

البلقاء/دير علا

ربيع سعود ابراهيم الغراغير

عزمي سعد عبد الفتاح ابو صليعان

البلقاء/الشونه الجنوبيه

عامر فوزي محمد العجوري

محمد احمد عوده الشطي

مادبا/قصبه مادبا

جميل احمد جميل محمد

عبد الحليم فايق عواد الشوابكه

مادبا/ذيبان

يوسف جمعه سليمان السراحين

حمزه احمد عودة الله الكوامله

العاصمه/قصبه عمان

احمد علي عبد الحليم قطيشات

سعد عيسى محمد شاهين

العاصمه/ماركا

محمد حسن طالب حبوب

محمد ناصر حسين ابو السلقان

الاثنين 2023/7/17

اربد/الكوره

معن محمد يوسف بني ارشيد

صياد محمود فرحان بني عامر

اربد/الاغوار الشماليه

حسين جميل حسين عرابي

اربد/بني عبيد

محمود سعيد محمود الدراغمه

اربد/المزار الشمالي

عبد الله علي محمد السعود

اربد/قصبة اربد

عمر عبد الكريم حماد عرابي

خالد محمد علي عبد ابو حردان

اربد/بني كنانه

مصطفى خالد محمد عبيدات

اربد/الطيبه

هارون نصر الدين فايز الذيب

اربد/الوسطيه

كرم محمد خير ابراهيم مطالقه

جرش/قصبه جرش

حمزه سليمان عبد الهادى الحوامده

محمد فتحي داود الجعبه

اربد/الرمثا

عبد الرحمن نادر محمد الحيص

عجلون/قصبه عجلون

وسام تركي احمد القضاه

محمد اسامه محمد الزغول

عجلون/كفرنجه

حسن محمد حسن ابو جازوه

المفرق/قصبه المفرق

عبد الرحمن عادل احمد ابو ليمون

يوسف احمد سلمان المشاقبه

الباديه الشماليه/الشمالية الغربية

عمار عبيد مقبل الفواعره

رجا خلف رجا الشرعه

الزرقاء/قصبه الزرقاء

عدي جهاد راجح النصاصره

احمد فيصل محمد جرار

الزرقاء/الهاشميه

محيسن سعود محيسن زيود

الباديه الوسطى/قصبة الزرقاء

رامي مهدى ندى العثمان

الثلاثاء2023/7/18

الكرك/قصبه الكرك

سند يوسف عبد المعطي الحباشنه

احمد يونس موسى المعايطه

الكرك/المزار الجنوبي

مثنى سليمان احمد البريكات

حمزه محمد احمد الطراونه

علي عساف صالح الهدايات

الكرك/القصر

عبدالرحمن عبد الحي عبد الله العمرو

عقاب عبد الله عبد الرزاق المجالي

الكرك/عي

مراد صبري عبدالهادي الكساسبه

احمد جميل عفنان القراله

الكرك/فقوع

محمد شافي زعل القويدر

خلدون علي هلال الزيديين

الكرك/الاغوار الجنوبيه

بلال خليل سلمي النوايشه

احمد شعبان سلامه العشيبات

عبدالله علي سليمان الهويمل

الباديه الجنوبيه/القطرانة

محمد حتمل محمد الهدايات

احمد علي سلمان بني عطيه

الطفيله/قصبه الطفيله

ابراهيم عايد عوده القيسي

زيد احمد عبد الرحمن الفريجات

الطفيله/بصيرا

محمد فلاح عبد السلام الرفوع

احمد خليل عوده الرفوع

الباديه الجنوبيه/الحسا

احمد مبارك محمد السيوف المسعودين

علي عامر خليل الحوامده

الباديه الشماليه/الشمالية الشرقية

عبد الله احمد عايد المساعيد

فراس حسن خالد شلهوب

الباديه الشماليه/الرويشد

حاتم علي خليفه بني خالد

محمد علي حسين الخالدي

الزرقاء/الرصيفه

انس عاصم سعيد حردان

عمر عليان شحده عليان

الاربعاء2023/7/19

معان/البتراء

صقر صباح دخيل الله العونات

عبد المجيد عبد الله علي العونات

معان/الشوبك

جواد احمد اسماعيل الطوره

صهيب سالم ابراهيم السعودي

الباديه الجنوبيه/قصبة معان

حمزة نايف حسين الركيبات

مصعب احمد عباس السبوع

الباديه الجنوبيه/الحسنية / معان

محمد صالح مليح السميحيين

فادي منصور مضحي السميحيين

البادية الجنوبية/قضاء الجفر

احمد عبدالله علي ابو تايه

اكرم بركات عطالله التوايهه

معان/قصبه معان

حذيفه نضال ممدوح ابو حيانه

انس وليد محمود قباعه

الباديه الجنوبيه/قصبة العقبة

ماهر محمد سويلم السعيدين

محمود سمور محمود الحميدات

العقبه/قصبه العقبه

ابراهيم صابر محمد النعامي

محمد رامي محمد فتحي فتحي البطه

الباديه الجنوبيه/القويرة

احمد عبد الله حسان الحساسين

فادي محمد هليل المراعيه

الباديه الوسطى/الموقر

زياد فهد اسماعيل الخطيب

محمد مخلد عوض الكميان