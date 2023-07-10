قلق من انتشار ظاهرة الغش باستخدام الهواتف والسماعات

وطنا اليوم:تواجه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تحدي الغش الإلكتروني للامتحانات والذي يهدد نزاهة الامتحانات وجودة التعليم، وينعكس بالسلب على مستوى الطلاب ومستقبلهم، كما يضر بالمجتمع والاقتصاد بشكل عام، فأصبح ظاهرة خطيرة ومعقدة، تُستخدم فيها تقنيات متطورة ووسائل رقمية؛ لتسريب الأسئلة والأجوبة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والتطبيقات المختلفة

فقد أبدى مدير إدارة الامتحانات في وزارة التربية والتعليم محمد كنانة قلقه من انتشار ظاهرة استخدام الأجهزة الخلوية والشرائح الإلكترونية والسماعات للغش في امتحان التوجيهي.

وأوضح كنانة ، اليوم الإثنين، أن الوزارة تضبط بشكل مستمر أجهزة خلوية وسماعات تستخدم في عمليات الغش.

وأكد أن امتحانات التوجيهي تسير حتى الان وفق ما خطط لها، مضيفا بأن جميع التقارير التي تصل من الميدان تؤكد أن الامتحانات تسير بشكل جيد ودون مشاكل.

وتابع: “مهما كان حجم نسبة المخالفات نعتبرها كبيرة، لأننا لا نريد أية تجاوزات أو مخالفات في امتحان التوجيهي”.

وعن استخدام ورقة الاسئلة للإجابة من بعض الطلبة، شدد على أنه لا يحق لأي طالب أن يجيب الامتحان على ورقة الأسئلة، مشيراً أن الإجابة تكون على دفتر الإجابة للأسئلة المقالية، وعلى ورقة القارئ الضوئي للأسئلة الموضوعية –اختيار من متعدد-