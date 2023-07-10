امتحان الرياضيات.. صعب” للعلمي وسهل للأدبي والتربية تنشر الأسئلة

وطنا اليوم:عبر طلبة من الفرع العلمي، الاثنين عن استيائهم حيال امتحان مبحث الرياضيات، إذ اشتكوا من صعوبة الأسئلة وضيق الوقت.

وقال عدد منهم إن الامتحان “صعب” والوقت غير كاف، ما أدى إلى إرباكهم.

وبينوا أن هناك أسئلة تتطلب الكثير من الوقت، إلا أن ضيق الوقت حال دون تمكنهم من الحل بيسر.

الفرع الأدبي

في المقابل، أظهر طلبة من الفرع الأدبي مدى سعادتهم ، عقب انتهاء الامتحان، الذين وصفوه بالسهل.

وبخصوص الوقت، فقد أكدوا أنه كافٍ، وتمكنوا من مراجعة إجاباتهم مرارا.

هذا ونشرت وزارة التربية والتعليم عبر حسابها على فيسبوك أسئلة امتحان الرياضيات لطلبة الثانوية العامة “التوجيهي”.

اليوم الرابع للامتحانات

وأدى 147826 طالبا من طلبة الثانوية العامة “التوجيهي” الاثنين، للامتحان في يومه الرابع ولعدد من الفروع بواقع جلسة واحدة صباحية.

وتقدم الطلبة في الفروع العلمي والأدبي والشرعي والصناعي والفندقي للامتحان في مبحث الرياضيات الورقة الأولى، فيما تقدم طلبة الفرع الزراعي لمبحث الإنتاج النباتي الورقة الأولى، وطلبة فرع الاقتصاد المنزلي لمبحث العلوم المهنية الخاصة.

وعمّمت الوزارة بفتح المراكز الامتحانية عند الساعة الـ9 صباحا، وإدخال المشتركين إلى القاعات فور وصولهم، تلافيا لتعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة، وفق كتاب نشرته الوزارة الأربعاء.

وأوضحت الوزارة في الكتاب الموقع من الأمين العام للشؤون التعليمية في الوزارة، نواف العجارمة، والموجّه إلى مدراء التربية في المحافظات، “يرجى ضرورة التأكيد على رؤساء قاعات الامتحان (التوجيهي) ومنسقي المراكز الامتحانية بفتح المراكز الامتحانية الساعة التاسعة صباحا وإدخال المشتركين إلى القاعات فور وصولهم إلى المراكز تلافيا لتعرضهم لدرجات الحرارة المرتفعة”.

ويعقد الامتحان في 766 مركزا امتحانيا في مديريات التربية والتعليم؛ تشتمل على 1856 قاعة امتحانية، إضافة إلى 42 قاعة احتياط؛ بواقع قاعة واحدة احتياط لكل مديرية، وسيقوم ما يزيد على 20 ألف معلم ومعلمة بالمراقبة على الامتحان