الأرصاد تحذر: درجة الحرارة بموجة الأربعاء تلامس 45 مئوية

وطنا اليوم:قال مدير ادارة الارصاد الجوية رائد رافد آل خطاب، إن المملكة ستتأثر يوم الاربعاء الموافق 12 تموز 2023 بموجة حارة نتيجة اندفاع كتلة هوائية حارة وجافة الى المملكة مصدرها شبه الجزيرة العربية.

واضاف آل خطاب بأن درجات الحرارة تلامس ال 45 درجة مئوية في العقبة وما بين 37 الى 39 درجة مئوية بالعاصمة عمان خلال موجة الحر المتوقع أن تؤثر على المملكة اعتباراً من الأربعاء وتستمر عدة أيام ومصدرها شبه الجزيرة العربية، حيث ستؤدي إلى ارتفاع ملحوظ على درجات الحرارة لتصبح الأجواء حارة في معظم المناطق وحارة جداً في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة .

وأضاف آل خطاب أن هذه الموجة تعتبر هي الأولى خلال صيف 2023، ومن المتوقع أن تبدأ بالتأثير يوم الأربعاء وتستمر لعدة أيام لاحقة حتى بداية الاسبوع القادم.

وحذر آل خطاب خلال تأثير موجة الحر بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس في وقت الذروة فترة الظهيرة خصوصا من تتطلب طبيعة عملهم التواجد تحت أشعة الشمس، وكذلك بعدم ترك الاطفال داخل المركبات المغلقة وعدم إشعال النيران حيث يكون سهلة الانتشار ما بين الأعشاب والأشجار.

واشار آل خطاب الى بعض النصائح للتعامل مع موجة الحر كارتداء الملابس ذوات الالوان الفاتحة وارتداء واقيات الرأس وشرب كميات وفيرة من المياه