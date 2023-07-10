الإذاعة والتلفزيون الناقل الحصري لمهرجان جرش

وطنا اليوم:وقّعت إدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون ومؤسسة الإذاعة والتلفزيون في المركز الثقافي الملكي صباح الإثنين 10/7/2023، اتفاقيّة تعاون وشراكة، لنقل وبثّ فعاليات الدورة السابعة والثلاثين للمهرجان، التي تنطلق خلال الفترة ما بين السادس والعشرين من تموز الجاري وحتى الخامس من آب المقبل.

ووُقّعت الاتفاقيّة، بحضور رئيسة اللجنة التنفيذية العليا لمهرجان جرش وزيرة الثقافة هيفاء النجار، ووقّعها عن إدارة المهرجان المدير التنفيذي أيمن سماوي، وعن مؤسسة الإذاعة والتلفزيون المدير العام إبراهيم البواريد.

وأعرب سماوي عن احترامه للدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة الإذاعة والتلفزيون، كراعي إعلامي رسمي لمهرجان جرش للثقافة والفنون ومالك لحقوق البثّ الحصري له، ومؤسسة وطنيّة أسهمت عبر تاريخ المهرجان في ترويجه وبثّ حفلاته وفعالياته.

ولفت سماوي إلى البثّ الحيّ والمباشر لحفل افتتاح المهرجان على شاشة التلفزيون الأردني وعبر قنواته ومنصّات التواصل الاجتماعي التابعة له، وكذلك بثّ تغطية يوميّة تتضمّن ملخّصًا للفعاليات والنشاطات الثقافية والفنيّة على كافة مسارح جرش الأثريّة والمسارح الإضافيّة في العاصمة عمان وعدد من المحافظات.

وأكّد جاهزيّة الترتيبات اللازمة لتسهيل مهام طاقم المؤسسة في إنجاز وتصوير فعاليات المهرجان وجولات الفنانين، نحو إبراز هذه التظاهرة الفنيّة والثقافيّة المهمّة على المستويات المحليّة والعربيّة والعالميّة.

وقال سماوي إنّه، وبموجب الاتفاقيّة، سيتمّ منح التلفزيون الأردني الترخيص الدائم والحصري للتصوير والتسجيل والبثّ وإعادة البثّ للفعاليات عبر شاشاته ومنصّاته الإعلاميّة وعبر الإنترنت وصفحات السوشيال ميديا وأيّة وسائل أخرى.

وأكّد اهتمامه بنقل الفعاليات وتسجيلها، انطلاقًا من توفير الأجواء للجميع وتوفير مادة أرشيفية تلفزيونيّة وإذاعيّة وبثّها وفق آليّة معيّنة بعد انتهاء الفعاليات لكلّ محبي المهرجان.

وقال سماوي إنّ المهرجان، ونظرًا لاشتماله على برنامج ثقافي كبير ومتنوّع، علاوةً على حفلات الفنانين والفرق الفنيّةالمشاركة، فإنّ الرؤية كانت في استضافة الضيوف تلفزيونيًّا وإذاعيًّا وحوارهم والاحتفاء بمشاركتهم في مهرجان وطني له سمعته على مستوى العالم، ويعتبر منبرًا للإبداع الثقافي والفني، مشيرًا إلى فعاليات القراءات الشعريّة في جرش وعمّان ومواكبة هذه الفعاليات يوميًّا، ليظلّ مهرجان جرش حاضرًا في وجدان الأردنيين والعرب والعالم.

وقال سماوي إنّ حفاوة المهرجان بضيوفه ليست فقط على مسارح جرش أو منصّاته الثقافيّة وندواته الفكريّة، بل إنّ من واجبنا تجاه ضيوف الأردن أن نقدّمهم بما يليق بحضورهم وجمهورهم، وبما اعتادوه في أردن الكرم والضيافة، خصوصًا وأنّ من برامج الاستضافة ما يبثّ عربيًّا، علاوةً على العديد منالترتيبات الإعلاميّة والإذاعيّة.

وأكّد سماوي أنّ جميع مواقع المهرجان ومسارحه قد تمّ تهيئتها للتغطيات المباشرة والتسجيليّة، في مختلف المسارح والفعاليات.

من جهته، أكّد البواريد اهتمام مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بنقل وترويج فعاليات المهرجان، انطلاقًا من حضوره الكبير كمهرجان وطني على خريطة المهرجانات العربيّة والعالميّة، وقال إنّه سيتمّ تقديم كافة الخدمات والتجهيزات الفنيّة ذات الجودة العالية، لتسجيل فعاليات المهرجان والنقل المباشر لفعالياته وبرامجه. وقال إنّ التلفزيون الأردني سيقوم ببث الحملة الترويجية لحفلات المهرجان، مع الإشارة إلى الشركاء والرعاة وداعمي المهرجان.

وأضاف البواريد أنّه سيتم استضافة ضيوف المهرجان والفنانين والشعراء والفرق الموسيقيّة والغنائيّة في البرامج التلفزيونية والإذاعيّة المباشرة والمسجلة، مؤكّدًا أنّ التغطية لهذا العام ستكون متميزه من خلال حجم النقل المباشر للفعاليات والحفلات عبر القناة الأولى والإذاعه الأردنية ومنصات التواصل الاجتماعي، كما سيتم تغطيه الحفلات من خلال ستوديو مفتوح من الساعه ? مساءً ولغاية الساعه ?? ليلًا طيلة أيام المهرجان،ومن كافة المسارح في مدينة جرش الأثرية والعاصمة عمان.

وقال إنّ إذاعة المملكة الأردنيّة الهاشميّة “البرنامج العام وعمان إف إم” ستقوم بنقل أمسيات وفعاليات المهرجان من مسرح الساحة الرئيسية في بث حي ومباشر، بالإضافة إلى بثّ لقاءات خاصة مع الشعراء والفرق العربية المشاركة في المهرجان.

وأكد البواريد أنّ التلفزيون الأردني سيقوم بترويج المهرجان عربيًّا وعبر منظومة التبادل البرامجي لاتحاد الإذاعات والتلفزيونات العربية ASBU، وبرنامج “بيت للكل” الذي يُبثّ عبر التلفزيون الأردني، والتلفزيون المصري والفضائية المصرية، والتلفزيون الفلسطيني، والتلفزيون العراقي،في حلقات خاصة تبثّ من المهرجان، وتتناول الفعاليات الثقافية والفنية وأبرز المعالم السياحية الأردنية في موسمية فرح تليق بالأردن،واحتفاءً بجمهورية مصر العربيّة الشقيقة كضيف شرف على المهرجان