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رئيس الإدارة المالية في كابيتال بنك تحصل على جائزة الطاووس عن فئة أفضل مدير مالي إمرأة لعام 2023‎

منذ ساعة واحدة
رئيس الإدارة المالية في كابيتال بنك تحصل على جائزة الطاووس عن فئة أفضل مدير مالي إمرأة لعام 2023‎

وطنا اليوم:حصلت رئيس الإدارة المالية لمجموعة كابيتال بنك منار النسور على جائزة الطاووس عن فئة  أفضل مدير مالي إمرأة لعام 2023 .

والنسور من السيدات الأردنيات القلائل اللواتي يشغلن منصب المدير المالي في القطاع المصرفي، وتعد نموذجا يحتذى به في عالم الإدارة المالية، نظراً لما تتمتع به من مهارات قيادية وقدرات تحليلية عالية. 

وتعكس هذه الجائزة التزام النسور بتنفيذ القرارات المالية الاستراتيجية بمهنية واحترافية عاليتين، وقدرتها على تقديم إسهامات متعددة، أثرت الجوانب التشغيلية في كابيتال بنك، حيث عملت إلى جانب فريق العمل على تسخير خبراتها ومؤهلاتها في العمل المالي والمصرفي وتحويل تحديات السوق إلى فرص استثنائية.

ويعتبر حصول النسور على هذه الجائزة إنجازاً مهماً لكابيتال بنك، الذي يتبع نهج المساواة بين الجنسين من ناحيتي التوظيف والمراكز القيادية انطلاقا من سياسة الحوكمة التي يطبقها البنك في سبيل الوصول لمستقبل أكثر شمولا واستدامة، حيث تقدّر نسبة الإناث في المراكز القيادية في البنك بحوالي 40%، ما يعكس التزامه بتمكين المرأة وإيمانه المطلق بقدراتها على تحقيق أعلى مستويات الأداء.


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