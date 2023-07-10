البريد الأردني: نقل معاملات المقدسيين بين عمّان والقدس بسرعة وسرية

وطنا اليوم:أكد رئيس مجلس إدارة شركة البريد الأردني سامي كامل الداوود أن البريد الأردني أحد أذرع الدولة الأردنية بما تقدمه من خدمات بريدية للمواطنين.

وقال خلال مؤتمر صحفي في دائرة الأحوال المدنية للإعلان عن تسهيلات إضافية جديدة للمقدسيين، أن البريد الأردني يعمل جاهدا لتقديم التسهيلات اللازمة للمقدسيين انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية الداعية دوما للتخفيف عن المقدسيين حفاظا على عروبة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

وأضاف الداوود أن عملية نقل معاملات المقدسيين إلى عمّان وإعادتها إلى القدس تجري بالتشارك مع الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (واصل) وفق آليات وضوابط عنوانها السرعة والدقة والسرية نظرا لخصوصية تلك الوثائق.

وأشار إلى أن البريد الأردني يعمل على ترسيخ شراكته مع الوزارات والدوائر الحكومية، مشيرا إلى أن اتفاقية البريد مع دائرة الأحوال المدنية والجوازات تعد إضافة نوعية للخدمات التي يقدمها البريد الأردني وتطويرا لخدماته المحلية والإقليمية.

وبين الداوود أن البريد الأردني هو الناقل الرسمي والحصري للوثائق كافة والبلاغات والبعثات الرسمية محليا ودوليا.

وأوضح أن البريد الأردني يمضي قدما لتحقيق تطلعاته الوطنية، وخاصة في مجال التحول الإلكتروني تطويرا لخدماته المقدمه للمواطنين ليشمل تقديم خدمات بريدية إلكترونية والتوسع في تقديم الخدمات المالية وخدمات الدفع الإلكتروني عن طريق المحفظه الإلكترونية.

ولفت النظر إلى أن خطة إصلاح البريد ستسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيدا بدور المحكمة الشرعية في القدس الشريف في توفير كل الاحتياجات تمكينا للمقدسيين من تقديم طلباتهم بكل سهولة ويسر.