بلينك يوقع مذكرة تفاهم مع تطبيق WeCare لتوفير خدمات الرعاية الصحية عبر الإنترنت للعملاء والمستخدمين

وطنا اليوم:وقع Blink – البنك الرقمي الرائد في توفير الحلول المصرفية في الأردن- مؤخراً مذكرة تفاهم مع تطبيق WeCare الافتراضي لتوفير حزمة من الخدمات لموظفي وعملاء البنك ومستخدمي التطبيق.

وبموجب مذكرة التفاهم، سيتاح لعملاء وموظفي Blink وموظفي كابيتال بنك الفرصة للاستفادة من خصومات وعروض حصرية مستمرة على خدمات الرعاية الصحية التي يوفرها تطبيق WeCare ، إضافة إلى خصم أو استرداد نقدي لعملاء Blink عند رغبتهم بالحصول على خدمات الرعاية الصحية، فيما سيحصل مقدمو الرعاية الصحية المتعاقدين مع WeCare على بطاقات ائتمانية بسقوف تتراوح ما بين 100 – 500 دينار.

ويسعى Blink من خلال هذه الشراكة إلى تمكين عملائه من مستخدمي تطبيق WeCare من حجز مواعيد مع مقدمي الرعاية الصحية بسهولة ويسر، إلى جانب الارتقاء بتجربة المستخدمين الرقمية في مجال الرعاية الصحية.

تعبر هذه الشراكة بين Blink و WeCare عن التزامهما المشترك بتوفير خدمات رعاية صحية متقدمة ومريحة لأفراد المجتمع الأردني، والتي تشمل على سبيل المثال لا الحصر؛ التمريض المنزلي، العلاج الطبيعي، الفحوصات المخبرية، خدمات جليسات الأطفال، وخدمات التدريب، والاستشارات الصحية و الطبية بكافة انواعها، وخدمات كبار السن، وخدمات ذوي الاحتياجات الخاصة وغيرها الكثير، حيث تقدم هذه الخدمات على مدار الساعة طيلة أيّام الأسبوع.

وأعربت الرئيس التنفيذي لـ Blink زين ملحس عن اعتزازها بالشراكة مع WeCare، وقالت :”تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية Blink الطموحة والمتقدمة في توفير خدمات مميزة وحلول مبتكرة ومرنة لعملائه، وتعزز من مكانته كأحد أبرز البنوك الرقمية في الأردن، ومن المتوقع أن يكون لهذا التعاون بين Blink وWeCare أثراً كبيراً في تحسين تجربة العملاء وتمكينهم من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة في أوقاتهم المناسبة وبسهولة ويسر”، موضحة أن هذه الشراكة ستكون خطوة مهمة على طريق تحسين قطاع الرعاية الصحية الرقمي في الأردن وتعزيز التجارب الرقمية المبتكرة للعملاء.

ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لتطبيق WeCare الدكتور علاء حسين عن أهمية التعاون مع القطاع المصرفي والمالي والحلول المالية المتقدمة التي تساعد وتساهم في النمو المتسارع في الإشتمال المالي لخدمة المجتمع، بحيث أنه ركيزة مهمة لإنجاح الأعمال وتقديم الخدمات بشكل ميسر لما فيه مصلحة المجتمع وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمرضى.

وسيتم توفير خدمات WeCareبداية في العاصمة عمّان، ومأدبا، والسلط، والزرقاء، وجرش، فيما سيتم توفيرها في باقي المحافظات لاحقا.