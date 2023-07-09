بنك الإسكان يطلق أول مركز بيانات معياري حاصل على اعتماد Tier III‎

وطنا اليوم:في إنجاز جديد له ضمن مسيرته لترقية وتحديث بنيته التحتية ومواكبة أفضل حلول التكنولوجيا في هذا المجال، أعلن بنك الإسكان عن إطلاقه بشكل غير مسبوق على مستوى القطاع المصرفي والمملكة لأول مركز بيانات معياري جاهز (Prefabricated Modular Datacenter)، وفقاً لمتطلبات شهادة اعتماد المستوى الثالث Tier III من معهد Uptime الرائد والمتخصص بتصنيف مراكز المعلومات والبيانات.

ويعتبر هذا الإنجاز ثمرة لاستثمارات بنك الإسكان المتواصلة في بنيته التحتية وأنظمة تكنولوجيا المعلومات لديه، والتي يحرص على اتسامها بالقابلية للترقية؛ لضمان جاهزيتها التشغيلية الكاملة في مختلف الظروف، وبالتالي الحفاظ عليها فعّالة وقادرة على مواكبة التطورات والتوجهات المصرفية العالمية.

ويهدف مركز البيانات إلى زيادة مستويات المرونة والفعالية والسرعة والأمان في عمليات البنك اليومية، بما يتيح له تقديم أداء مستدام ومتطور، وبما يسمح له بإدارة استمرارية خدماته ومنتجاته الرقمية الذكية على مدار الساعة مع مستويات جودة وموثوقية وابتكارية عالية، لتلبية احتياجات العملاء المتنامية على اختلافها.

وكان اختيار بنك الإسكان قد وقع على نخبة من الشركات المرموقة في مجالات التطوير الإنشائي وتزويد نظم وحلول البيانات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومن أبرزها شركة هواوي العالمية، وغيرها من الشركات المساندة من خلال شركتي STS، وبدوية للمقاولات، لبناء وتطوير وتشغيل مركز البيانات.

وتعليقاً على هذا الشأن، قال الرئيس التنفيذي لبنك الإسكان، عمّار الصفدي: “فخورون بإطلاق مركز بياناتنا الجديد وحصوله على اعتمادية معهد Uptime، والتي جاءت إثر اجتيازنا لعمليات تدقيق صارمة لقياس الضوابط البيئية والمادية ومستويات الطاقة الاستيعابية الملائمة لاستمرارية أعمالنا بأقل المخاطر، وبناءً على استيفائنا لمعايير تصميم وتجهيز مراكز البيانات وعمليات تطويرها وصيانتها وإدارة مواردها وأصولها بما يشمل إمدادات الطاقة ومراقبة كفاءتها، مما يبرهن على التزامنا بأفضل ممارسات التميز في الاستدامة التشغيلية، والتي تسمح لنا بالتركيز على أعمالنا الأساسية والإبداع في كل ما نقوم به ونقدمه، مانحةً بنك الإسكان ميزة تنافسية ومكانة متقدمة في القطاع المصرفي.”

واعتبر الصفدي إطلاق مركز البيانات بهذه المواصفات، خطوة هامة في جهود بنك الإسكان لتحقيق أهداف استراتيجيته الخاصة بالتطور والتوسع، والرامية إلى تعزيز ريادته للقطاع المصرفي على مختلف الأصعدة، مثمناً دعم البنك المركزي الأردني لمشروع مركز البيانات، والمنبثق من إيمانه بدور بنك الإسكان في تطوير القطاع المصرفي والانتقال به إلى مصاف القطاعات المصرفية والمالية الإقليمية والعالمية، ومقدراً جهود كافة الأطراف المعنية من الشركات المنفذة، ومن كوادره التي وصلت الليل بالنهار لتسهيل الإطلاق الناجح للمركز الذي سيكون نموذجاً يحتذى به.

وتجدر الإشارة إلى أن بنك الإسكان خطى خطوات واسعة في مجال التطور التكنولوجي والخدمات الرقمية، وأثبت ريادته في هذا المجال؛ حيث سبق للبنك أن أطلق الفرع الرقمي للخدمات الذاتية (Iskan engage)، وقام بتحديث أجهزة الصرافات الآلية التابعة له لتوفير خدمات نوعية وجديدة لعملائه بسرعة وسهولة ودون الحاجة لزيارة الفروع، كما استكمل تطوير بطاقات الائتمان والدفع المباشر بكل فئاتها بتقنية اللاتلامسية (Contactless)، إضافة إلى التطوير والتحسين المستمر على تطبيق (Iskan Mobile)، وإطلاق خدمة إصدار بطاقات (Iskan V-Card) بشكل آلي وفوري من خلال تطبيق إسكان موبايل وإسكان أونلاين، إضافة إلى العديد من الخدمات المتطورة والمتقدمة التي تواكب المتغيرات المتسارعة التي يفرضها العصر الرقمي