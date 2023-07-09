بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التربية: تجمهر الأهالي يربك الطلبة ويعيق سير الامتحان

منذ ساعة واحدة
التربية: تجمهر الأهالي يربك الطلبة ويعيق سير الامتحان

وطنا اليوم:دعا مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة؛ أهالي الطلبة إلى عدم التجمهر بالقرب من قاعات الامتحانات، موضحا أن ذلك أصبح يربك الطلبة، ويعيق آلية سير الامتحان ويحدث الفوضى خلال الدخول والخروج من القاعات.
وأضاف كنانة عبر “التلفزيون الأردني” أن تجمهر أولياء الأمور يحمل الطلبة عبئا نفسيا إضافيا، فقلق أولياء الأمور ينتقل للطلاب، مؤكدا أن متابعة الأهالي لطلابهم عن بعد يخفف من القلق النفسي لدى الطلاب.
من ناحية أخرى، أوضح الدكتور محمد كنانة أن المخالفات تضمنت محاولات استخدام الأجهزة اللاقطة والأجهزة الخلوية والسماعات والساعات الذكية داخل قاعات الامتحان.
ولفت إلى أن العقوبات التي ترتبت على المخالفات تراوحت بين إنذار وإلغاء مبحث وإلغاء دورة وإلغاء دورتين.
وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن تسجيل 122 مخالفة لتعليمات الامتحان، منذ بدء جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الحالية


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:59

الأمن العام: مقتل ثلاثة مطلوبين خطرين محكومين بقضايا الإرهاب

12:49

البنك المركزي يطرح سندات خزينة نيابة عن الحكومة بـ 100 مليون دينار

12:45

ضبط تسريب اسئلة الثانوية العامة لمادة الرياضيات في مصر

12:44

توقيع اتفاقية لتنفيذ خط ناقل للمياه المعالجة في إربد بـ 7,6 مليون دينار

12:42

السعيدات يحذر من فقدان الكاز والبنزين بالارياف .. والخرابشة : انت مش حكومة

12:28

الخصاونة يؤكد زرع روح المبادرة والإيجابيَّة لدى المتطوعين

12:05

مشروع استثماري بتكلفة 3 مليون بحاجة تعبيد 3 كم!

11:42

جوبترول تحصل على براءة اختراع لنظام استشعار الماء والفيضان في خزانات المحروقات

11:41

‏بعد 11 شهراً ..فُرصه لنصارح أنفسنا

11:32

انتقادات تلاحق إيلون ماسك: أنت السبب في ظهور ثريدز

11:28

المغرب بطل أمم إفريقيا للشباب.. والملك يهنئ

11:24

تشكيلات إدارية في وزارة الداخلية (أسماء)

وفيات
وفيات الأحد 9-7-2023شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليحوفيات الجمعة 7/7/2023وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلينالدكتور ماجد ابو جابر في ذمة الله