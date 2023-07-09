التربية: تجمهر الأهالي يربك الطلبة ويعيق سير الامتحان

وطنا اليوم:دعا مدير إدارة الامتحانات والاختبارات في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد كنانة؛ أهالي الطلبة إلى عدم التجمهر بالقرب من قاعات الامتحانات، موضحا أن ذلك أصبح يربك الطلبة، ويعيق آلية سير الامتحان ويحدث الفوضى خلال الدخول والخروج من القاعات.

وأضاف كنانة عبر “التلفزيون الأردني” أن تجمهر أولياء الأمور يحمل الطلبة عبئا نفسيا إضافيا، فقلق أولياء الأمور ينتقل للطلاب، مؤكدا أن متابعة الأهالي لطلابهم عن بعد يخفف من القلق النفسي لدى الطلاب.

من ناحية أخرى، أوضح الدكتور محمد كنانة أن المخالفات تضمنت محاولات استخدام الأجهزة اللاقطة والأجهزة الخلوية والسماعات والساعات الذكية داخل قاعات الامتحان.

ولفت إلى أن العقوبات التي ترتبت على المخالفات تراوحت بين إنذار وإلغاء مبحث وإلغاء دورة وإلغاء دورتين.

وكانت وزارة التربية قد أعلنت عن تسجيل 122 مخالفة لتعليمات الامتحان، منذ بدء جلسات امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة للدورة الحالية