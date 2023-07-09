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جوبترول تحصل على براءة اختراع لنظام استشعار الماء والفيضان في خزانات المحروقات

منذ ساعة واحدة
جوبترول تحصل على براءة اختراع لنظام استشعار الماء والفيضان في خزانات المحروقات

وطنا اليوم:تفخر شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية “جوبترول”، بالإعلان عن حصولها على براءة اختراع من وزارة الصناعة والتجارة لنظامها المبتكر “استشعار الماء والفيضان في خزانات المحروقات”.
يمثل الاختراع المسجّل و الذي طورّته جوبترول إنجازًا هامًا في قطاع الطاقة وتحديداً المشتقات النفطية ، ويتيح النظام الذي تم تنفيذه في (150) محطة خدمات ، مراقبة وحماية خزانات الوقود من الأخطار الناتجة عن دخول الماء إلى خزان الوقود أو اقتراب خزان وقود من الفيضان حيث يعمل النظام على تنبيه و تحذير كادر المحطة من اقتراب حدوث الخطر في أحد الخزانات وتحديد نوع الخطر وذلك لتجنب المشكلة قبل حدوثها.
يتميز الاختراع بتحويل هذه الرسالة النصية الواردة من نظام قياس مخزون المحروقات ATG)) إلى تحذير صوتي وضوئي ، ويقوم بتحديد نوع المشكلة (وجود ماء أو اقتراب فيضان ) في خزانات الوقود و ذلك لتفادي المشكلة قبل حدوثها .
و أيضا لا يكتفي النظام بالتحذير الصوتي و المرئي باقتراب الخطر بل يعمل ايضاً على إيقاف التفريغ من صهريج الوقود و ذلك بإغلاق صمام التفريغ solenoid valveكهربائياً و بالتالي إيقاف التفريغ اوتوماتيكياً دون تدخل أي عنصر بشري.
وقال عطوفة مدير عام شركة تسويق المنتجات البترولية الأردنية “جوبترول” المهندس خالد الزعبي: “أن هذا الاختراع الجديد يعزز مكانة جوبترول كشركة رائدة في تسويق وتوزيع المنتجات البترولية ويؤكد التزامها بالابتكار وتقديم أفضل الحلول لعملائها، ويعتبر هذا النظام إضافة جديدة إلى مجموعة التقنيات الحديثة التي تستخدمها جوبترول في عملياتها. وأضاف الزعبي: “أن جوبترول تفخر بفريقها الذي قام بتطوير هذا الاختراع الذي سيعزز السلامة والكفاءة ، وتتطلع الشركة إلى مستقبل مشرق ونجاح مستمر في تقديم الابتكارات وتحقيق رضا عملائها.”


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