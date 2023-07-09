دخول مهلة تجديد ترخيص حافلات النقل السياحي حيز التنفيذ

وطنا اليوم:قال مدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس عبد الرحيم الوريكات، إن تمديد المهلة الممنوحة لغايات تجديد ترخيص حافلات النقل السياحي من موديل 2006 فما فوق قد دخلت حيز التنفيذ اعتبارا من مطلع هذا الأسبوع.

وبين الوريكات في بيان للهيئة، اليوم الأحد، أن منح هذه المهلة جاء بعد صدور نظام معدل لنظام ترخيص النقل السياحي المتخصص في الجريدة الرسمية والمتعلق بتصويب أوضاع مركباتها السياحية من حيث العمر التشغيلي.

وأوضح أن التعديل على النظام تضمن إلغاء نص البند “تلتزم الشركات المرخصة والعاملة بتصويب أوضاع مركباتها السياحية من حيث العمر التشغيلي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة خلال مدة 3 سنوات من تاريخ نفاذ أحكام النظام”، ويستعاض عن النص السابق بـ”تلتزم المركبات المرخصة والعاملة بتصويب أوضاع مركباتها السياحية من حيث العمر التشغيلي المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة للمركبات السياحية التي لا تقل عن سنة من تاريخ نفاذ أحكام هذا النظام المعدل”.

وبموجب هذا التعديل، بين أن عدد الحافلات التي يمكنها الاستفادة من هذا القرار 189 حافلة كبيرة و89 حافلة متوسطة، مشيراً إلى أن جميعها من موديل 2006 فما فوق، ما سيعزز أسطول النقل السياحي المتخصص لغايات تلبية الطلب على الخدمة، والتي شهدت ارتفاعاً كبيراً نتيجة الحجوزات السياحية المؤكدة لدى مكاتب السياحة والسفر.

وأهابت الهيئة بمكاتب وشركات النقل السياحي التي تملك الحافلات وترغب بالاستفادة من هذه المرحلة بسرعة تصويب أوضاع هذه الحافلات