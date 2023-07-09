الجمارك تعمم بمراقبة الحافلات السعودية ومنعها من نقل الركاب داخل الأردن

وطنا اليوم:عممت دائرة الجمارك الأردنية، على كوادرها بالمراكز الجمركية، بمراقبة حافلات الركاب “السعودية”، لضمان عدم تحميلها ركابا من داخل الأردن، أثناء عبورها “ترانزيت” من وإلى سوريا.

ووفق التعميم، أكدت الجمارك أن تحميل الركاب، يأتي بعد الشكاوى المقدمة لهم من قبل العاملين الأردنيين المرخص لهم بالعمل على خط الأردن – سوريا.

وأوضحت الجمارك، أن ذلك يعد خلافا لأحكام اتفاقية تنظيم عمليات النقل البري للركاب، والموقعة بين الأردن والسعودية