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شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليح

منذ 4 ثواني
شكر على تعازٍ بوفاة والدة الزميل الإعلامي يونس أبو إصليح

تتقدم عشيرة أبو إصليح بكافة فروعها في الأردن والخارج بوافر الشكر وعظيم الأمتنان إلى كل من تفضل بمواساتنا بفقيدتنا الغالية المغفور لها بإذن الله الحاجة آمنة علي مسلم المليطي أبو أصليح (أًم يونس) أرملة المرحوم الحاج حسن سليم سالم أبو إصليح(أبو يونس) 
سواء كان ذلك بالمشاركة في تشييع الجثمان الطاهر او بالحضور الى بيت العزاء أو بالإتصال الهاتفي أو النشر على مواقع التواصل الإجتماعي أو المواقع الإعلامية والإخبارية ويخصون بالذكر كل من محافظ مادبا نايف الهدايات الحجايا ومدير مخابرات مادبا العقيد عبدالسلام الزيود ومدير شرطة مادبا العقيد منتصر عبيدات والعين محمد الخريبات والنواب عبدالرحيم المعايعه وصالح الوخيان ونصار الحيصة ومحافظ البلقاء الدكتور فراس أبوقاعود ومحافظ الكرك فراس أبوالغنم ومحافظ الطفيلة هاني الشورة والوزراء والأعيان والنواب والمحافظين السابقون ورؤساء البلديات ومجلس المحافظة والجمعيات.
ومدراء الأجهزه الأمنية والعسكرية وأُمناء الأحزاب والمتصرفين والقضاة والمحامين والمهندسين والأطباء ورجال الأعمال.
وكذلك الشكر الموصول الى أبناء الأسرة الأردنية الواحدة بكافة الفئات الرسمية والشعبية والشبابيةوالرياضية من مدراء الدوائر وشيوخ ووجهاء العشائر والمخيمات والزملاء الصحفيين والإعلاميين وناشري المواقع الإخبارية والأهل والعشيرة العزوة على وقفتهم المشرفة مما كان له أطيب الأثر في التخفيف من مصابنا الجلل راجين إعتبار هذة الكلمة بمثابة شكر خاص لكل واحد منهم ، ضارعين إلى الله المولى عز وجل أن يمتعكم جميعاً بموفور الصحة والعافية ولا أراكم الله مكروهاً بعزيز.
عنهم الإعلامي يونس أبو إصليح ابورعد.


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