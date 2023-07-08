للعام الثاني على التوالي أورنج و”إنتاج” يحتفيان بالفائزات بجائزة “ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي

وطنا اليوم-أعلنت أورنج الأردن بالشراكة مع جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات “إنتاج”، عن أسماء الرياديات الفائزات بجائزة “ملهمة التغيير باستخدام العالم الرقمي” بنسختها الثانية، والتي أطلقاها في آذار الماضي بالتزامن مع يوم المرأة العالمي وضمن مظلة وحدة تمكين المرأة “SHETECHS”، في حفل أقيم بملتقى الابتكار في قرية أورنج الرقمية في عمّان، وذلك لتكريم الرياديات المتميزات وخاصة اللواتي يسخّرن الحلول الرقمية في مشاريعهن وتسليط الضوء على مساهماتهن المبتكرة.

وحضر حفل الإعلان عن الفائزات بالجائزة كل من المدير التنفيذي للاتصال المؤسسي والاستدامة لدى أورنج الأردن، المهندسة رنا الدبابنة، الرئيس التنفيذي لجمعية “إنتاج”، المهندس نضال البيطار، رئيسة وحدة SHETECHS في جمعية “إنتاج”، زين عصفور، ورئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية لدى أورنج الأردن، سمر حجاوي، وأعضاء لجنة التحكيم والمشاركات في المنافسة وعدد من ممثلي القطاع الريادي والرقمي في المملكة.

وبعد التقييم الدقيق للمشاريع المشارِكة من قبل لجنة مختصة، تم اختيار 3 مشاريع فائزة، حيث حلّت رهف زوربا عن نلسا في المركز الأول بجائزة 3000 دينار، بينما نالت ظلال الشمايلة المركز الثاني عن أكاديمية ايزي روبوت كيتس بجائزة قدرها 2000 دينار وجاءت هديل أبو زايد في المركز الثالث الذي تبلغ جائزته 1000 دينار عن “هيل ليج”.

وتتطلّب المشاركة في الجائزة أنْ تكون المتقدّمة صاحبة فكرة ريادية أو مؤسِّسة أو شريكة في مشروع، أو رئيسة تنفيذية أو إدارية قيادية في شركة ناشئة تعمل في الأردن.

وخلال حفل الإعلان عن الفائزات، عبّرت رئيسة قسم المسؤولية الاجتماعية لدى أورنج الأردن، سمر حجاوي، عن فخرها بالفائزات بالجائزة، كما هنّأتهنّ وأشادت بأهمية دورهن في تعزيز مساهمات المرأة في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا والاستفادة من التقنيات الحديثة لإيجاد حلول مجدية ومبتكرة وإلهام الفتيات والنساء من حولهن.

وأكدت حجاوي أن التزام أورنج الأردن بإطلاق هذه الجائزة للعام الثاني مع إنتاج يجسّد مدى إيمان الشركة بدور المرأة وأهمية تمكينها لتطلق الإمكانات الكامنة لديها وتضيف إلى النماذج النسائية الرائدة وخاصة في القطاع الرقمي الذي تشغل فيه المرأة أقل من ثلث الوظائف عالمياً، فضلاً عن إيمان أورنج بضرورة تعزيز مساهمة المرأة الريادية ضمن دعمها لمنظومة الريادة ككل في المملكة.

وحول نهج الدعم المتكامل، قالت حجاوي: “إنّ تمكين المرأة في قلب ثقافة أورنج عبر سد الفجوة بين الأجور وتعزيز المساواة بين الجنسين ودعم المرأة المثابرة للوصول إلى المناصب القيادية داخل الشركة، بالإضافة إلى جهودنا المتواصلة لتوفير التعليم والتدريب الرقمي للشابات والسيدات في مختلف أنحاء المملكة بما يسهم في تنمية مشاريعهن وتهيئتهن لسوق العمل ضمن مسؤولية أورنج المجتمعية.

وبدورها، هنّأت رئيسة وحدة تمكين المرأة “SHETECHS” في جمعية إنتاج، زين عصفور، الفائزات رهف زوربا، وظلال الشمايلة وهديل أبو زايد على فوزهنّ واستخدامهنّ التكنولوجيا لإيجاد حلول عملية وابتكارات رائعة تحقّق تأثيراً اجتماعياً وبيئياً ملحوظاً، لافتة إلى أن المشاريع الفائزة تشمل استخدام الذكاء الاصطناعي لترشيد المياه في الزراعة، وتطوير منصات تعليمية افتراضية للروبوتات، وخلق حلول تفاعلية تساعد المصابين بالجلطات الدماغية على استعادة الاستقلال الوظيفي.

وأكّدت عصفور إيمان جمعية “إنتاج” بأنّ الابتكار هو مفتاح التغيير الحقيقي، خاصّة وأن تلك النساء القائدات هنّ مثال حيّ على هذا، مشيرةً إلى أن المشاريع الفائزة تتميّز بالابتكار والتنافسية، وتقديم حلول فاعلة مما يؤكد على أهمية إدماج التكنولوجيا في جميع القطاعات، فضلاً عن قابلية التنفيذ في نماذجها الأولية أو إمكانية التوسّع في النمو.

وقالت عصفور إن للمرأة دوراً فاعلاً في قطاع تكنولوجيا المعلومات، خاصة وأن السيدات يستحوذن على نحو ثلث الوظائف في القطاع، ما يجعل حصتهن من الوظائف القيادية جيدة إذا ما تمت مقارنتها مع قطاعات أخرى في المملكة.

وحول التأثير الذي تحققه الجائزة، أعربت عن عصفور سعادتها العميقة، مشيّدةً بجهود أورنج الأردن في دعم المرأة الريادية في قطاع تكنولوجيا المعلومات وتسليط الضوء على مساهمات المرأة الابتكارية على وجه الخصوص والأفكار الجديدة والحلول الرقمية ودعم جهود الرياديين بكل الطرق الممكنة بشكل عام.