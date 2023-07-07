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بدء انشاء قرية تراثية وسياحية وثقافية بالكرك

منذ ساعة واحدة
بدء انشاء قرية تراثية وسياحية وثقافية بالكرك

وطنا اليوم:بدأت جمعية دار الكرك للتراث والثقافة التابعة لوزارة الثقافة، اليوم الجمعة، أعمالها بمشروع قرية تراثية وسياحية وثقافية في بلدة وادي ابن حماد الواقعة شمالي محافظة الكرك .
وأوضح رئيس الجمعية المحامي فايز الذنيبات لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن فكرة المشروع بدأت بفكرة تراثية من خلال بناء بيت تراثي (بيت الشعر) مع توابعه التراثية كاملة، وقد جرى في منتصف العام الماضي افتتاحه تحت رعاية وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، بحضور العديد من مدراء الدوائر الحكومية والمجتمع المحلي.
وأضاف، أنه تم تنظيم أمسيات تراثية في بيت التراث استمرت لمدة عام كامل، وأصبحت الفكرة رائجة عند الكثيرين من أبناء المحافظة الذين أبدوا إعجابهم بالفكرة، مشيراً إلى أن إدارة الجمعية عملت على تطوير هذه الفكرة التراثية إلى مشروع قرية تراثية وسياحية وثقافية لتكون واجهة لمحافظة الكرك.
وبين أن الجمعية بدأت في إجراءات تخصيص أرض للجمعية من ملاك وزارة الزراعة في منطقة وادي ابن حماد، ولا سيما أن هذه المنطقة من المناطق المروجة سياحيا وتراثيا على مستوى العالم.
وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى إعادة إحياء الموروث التراثي القديم والمحافظة عليه وسيعمل على فتح المجال لتوفير العديد من فرص العمل في عدة مجالات، منها التراثية والسياحية والثقافية، مؤكداً أن المشروع سيعمل على تشجيع الاستثمار السياحي في المحافظة الأمر الذي سيعود بالنفع والفائدة على الكثير من المهتمين بهذا الشأن من الأسر في المنطقة


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