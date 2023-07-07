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توفر 80 فرصة عمل بزراعة الكورة

منذ 14 ثانية
توفر 80 فرصة عمل بزراعة الكورة

وطنا اليوم:أعلنت مديرية زراعة لواء الكورة غربي إربد، عن توفر 80 فرصة عمل لمدة ثلاثة أشهر، ضمن المرحلة السادسة من مشروع العمل مقابل الأجر الذي تنفذه منظمة العمل الدولية بتمويل من البنك الألماني للتنمية وإعادة الإعمار.
وأشار البيان إلى أن فرص العمل ستتاح بالمناصفة للأردنيين واللاجئين السوريين، وبحد أدنى بنسبة الثلث للإناث، و5 بالمئة للأشخاص ذوي الإعاقة مع منح الأولوية لمنتفعي صندوق المعونة الوطنية وأسرهم.
وحصرت المديرية التقدم لفرص العمل في القطاع الزراعي للمقيمين ضمن نطاق بلدات وقرى بلدية برقش (كفر راكب وكفر عوان وجديتا وبيت ايدس وكفر ابيل)، اعتباراً من يوم الأحد وحتى يوم الثلاثاء الحادي عشر من تموز/ يوليو الجاري.
وأهابت المديرية الراغبين بالتقدم لتلك الفرص إلى الاطلاع على صفحة “مديرية زراعة لواء الكورة “على وسائل التواصل الاجتماعي للتعرف على مواصفات ومزايا العمل والشروط المطلوبة


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