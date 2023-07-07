بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

التربية لطلبة التوجيهي: خذوا بحسبانكم ظروف الطريق

منذ 20 ثانية
التربية لطلبة التوجيهي: خذوا بحسبانكم ظروف الطريق

وطنا اليوم:دعا الناطق الإعلامي باسم وزارة التربية والتعليم، الدكتور أحمد المساعفة، طلبة الثانوية العامة “التوجيهي” إلى الحضور لمراكز الامتحان قبيل الوقت المقرر والأخذ بعين الاعتبار ظروف الطريق الذي يسلكوه.
وقال المساعفة، في منشور له عبر منصة فيسبوك الجمعة، “فلذات أكبادنا وبُناة مستقبلنا رجاءً الحضور إلى مركز الامتحان قبل موعد الامتحان بوقت كاف. خذوا بحسبانكم ظروف الطريق، والذي لا إله غيره أن قلوبنا تنفطر ألمًا حين نرى دموعكم بسبب عدم دخولكم مركز الامتحان لتأخركم عن موعده المحدد”.
وأضاف، ” أرجو أن تقدّروا موقفنا بضرورة الالتزام بتطبيق التعليمات الناظمة للامتحان على الجميع والتي تكفل تحقيق مبدأ العدالة بين الطلبة. فتحديد موعد الامتحان الساعة العاشرة لتمكين جميع الطلبة من حضور الامتحان بموعده، سائلين الله العلي القدير أن يجعل النجاح والتفوق حليفكم وأن يقر عيون أولياء أموركم بتميزكم”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
16:17

50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى المبارك

15:57

الأردن يشارك في اجتماع لإطلاق التحالف الدولي لمواجهة تهديد المخدرات الصناعية

15:40

مسلح يفتح النار على المصلين عقب صلاة الجمعة في لبنان

15:38

الحياري : 30 دقيقة دور الانتظار في تلفريك عجلون

14:57

أشهر شيف اسكتلندي يطهو الطعام في البترا

14:53

وفيات الجمعة 7/7/2023

14:46

مصرع 16 شخصا من عائلتين بحادث سير مروع في حمص

14:41

بعد بيان من نتنياهو..الحكومة العراقية تجري تحقيقا بقضية خطف إسرائيلية

14:35

وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلين

14:33

حلبة منجا في مأدبا تستضيف سباقات الكارتينغ

14:04

أزمة حقل الدرة: العلاقات الخليجية الإيرانية على المحك

13:47

مسيرة شعبية حاشدة في وسط البلد دعماً لجنين

وفيات
وفيات الجمعة 7/7/2023وفاة الشيخ أبو عبد الرحمن وهو يؤم المصلينالدكتور ماجد ابو جابر في ذمة اللهوفيات الخميس 6-7-2023والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة الله