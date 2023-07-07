الحياري : 30 دقيقة دور الانتظار في تلفريك عجلون

وطنا اليوم:توقعت المديرة العامة للمناطق التنموية أروى الحياري أن يتجاوز عدد زوار تلفريك عجلون الجمعة 3 آلاف زائر.

وقالت الحياري، إنه يتم دراسة تحديد الطاقة الاستيعابية للموقع بالكامل بحيث لا تزيد عن 4 آلاف زائر خلال أيام الجمعة، .

وأشارت الحياري إلى أن هناك دراسة حول مشروع التذاكر الإلكترونية لزيارة الموقع بحيث يتم تحديدها بالتوازن مع أعداد الزوار، لافتة النظر إلى الحجز المسبق سيكون مدروس وبأعداد محددة وسيتم الإعلان عنه في حينه.

وأضافت، “عقب يوم السبت الماضي نشهد التزاما كاملا من الزوار كافة وعلى مدار الأسبوع ووجدنا أن كافة شرائح الزوار لديهم مستوى عالي من الدراية والفهم والحكمة والثقافة للمحافظة على مكونات التلفريك”.

وأكدت الحياري أنه وفور وصول أي مقترح أو ملاحظة من الزوار أو شكاوى تتعلق بطول فترة الانتظار يتم دراسة أي مقترح وأخذ التغذية الراجعة بعين الاعتبار.

وتابعت الحياري، “وجدنا أن دور الانتظار يكون أطول من اللازم أو يكون بمعدل 30 دقيقة فقط في أيام الجمعة لأنه يوم عطلة رسمية للقطاعين العام والخاص والعديد من الزوار يبرمجون زياراتهم في هذا اليوم لذلك تم توفير مظلات للزوار داخل الموقع وزيادة عدد مقاعد الانتظار”