وطنا اليوم:انطلق اليوم الجمعة، سباق الكارتينغ (الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ) في حلبة منجا بمحافظة مادبا.
وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الأول)، من 11:20 – 11:25 صباحا، وتبدأ جولة (بري فاينل) للسباق الأول وتضم (12) لفة الساعة 11:25 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، من 12 – 12:05 ظهرا ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني وتضم (17) لفة عند الساعة 12:05 ظهرا.
وكان السائق مهند أبو دبرة، نال لقب الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة “السنيور”، ولحق به السائق سند حموي في المركز الثاني، وجاء السائق عبد الله الجبوري في المركز الثالث، كما حقق السائق سند حموي لقب الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة “السنيور”، وجاء السائق فيصل ناشخو في المركز الثاني، واحتل السائق عبد الله قوقا المركز الثالث.
ويأتي الترتيب العام لبطولة الأردن لفئة السينيور – ماكس بعد الجولة الثانية، في المركز الأول سند حموي برصيد 80 نقطة، ومهند أبو دبرة بالمركز الثاني برصيد 74 نقطة، وفيصل ناشخو بالمركز الثالث برصيد 52 نقطة.
حلبة منجا في مأدبا تستضيف سباقات الكارتينغ
وطنا اليوم:انطلق اليوم الجمعة، سباق الكارتينغ (الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ) في حلبة منجا بمحافظة مادبا.