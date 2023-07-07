حلبة منجا في مأدبا تستضيف سباقات الكارتينغ

وطنا اليوم:انطلق اليوم الجمعة، سباق الكارتينغ (الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ) في حلبة منجا بمحافظة مادبا.‏

وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الأول)، من 11:20 – 11:25 صباحا، وتبدأ جولة (بري ‏فاينل) للسباق الأول وتضم (12) لفة الساعة 11:25 صباحا، وتبدأ جولة (بريد غرايد للسباق الثاني)، من 12 – 12:05 ظهرا ‏ومن ثم جولة (فاينل) للسباق الثاني وتضم (17) لفة عند الساعة 12:05 ظهرا.‏

وكان السائق مهند أبو دبرة، نال لقب الجولة الأولى من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة “السنيور”،‎ ‎ولحق به السائق سند حموي في المركز الثاني، ‏وجاء السائق عبد الله الجبوري في المركز الثالث، كما حقق السائق سند حموي لقب الجولة الثانية من بطولة الأردن لسباقات الكارتينغ لفئة “السنيور”، وجاء ‏السائق فيصل ناشخو في المركز الثاني، واحتل السائق عبد الله قوقا المركز الثالث.‏

ويأتي الترتيب العام لبطولة الأردن لفئة السينيور – ماكس بعد الجولة الثانية، في المركز الأول سند حموي برصيد 80 نقطة، ومهند أبو دبرة بالمركز الثاني برصيد 74 نقطة، وفيصل ناشخو بالمركز الثالث برصيد 52 نقطة.