فيديو/ ماذا يفعل زيادين مع عضو الكنيست الإسرائيلي ايمن عودة؟

وطنا اليوم _ خاص – تداول ناشطون صورة جمعت عضو. الحزب المدني الديموقراطي قيس زيادين برفقة العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي ايمن عودة بعد الفيديو الذي تم تداوله للنائب عودة دعم فيه المقاومة في حنين في جلسة صاخبة للكنيست الاسرائيلي.
ناشطون علقوا على صورة زيادين مع عودة اعتبروها تاييد من عضو الحزب المدني الديموقراطي لما قاله عودة تأييدا من زياديين للمقاومة في جنين .
وقال عودة “الشعب الفلسطيني سيواصل النضال ونحن فخورون بجنين”.
وحيا النائب مخيم جنين وصموده قائلا “يعيش مخيم جنين للاجئين، يعيش النضال العادل للشعب الفلسطيني.. الاحتلال غير شرعي والمقاومة شرعية”.
وذكرت وسائل إعلام أن رئيس الكنيست نسيم فاتوري، أنزل النائب أيمن عودة رئيس قائمة الجبهة والعربية للتغيير من المنصة بالقوة، وذلك لأنه حيى مخيم جنين وهاجم إسرائيل، واعتبر المقاومة شرعية والاحتلال غير شرعي.
وبعد ذلك تهجم نواب يمينيون جسديا على النائب عودة فتصدى لهم مع زملائه من قائمة الجبهة والعربية للتغيير.
افتتح عودة خطابه بقوله: “قتلى في جنين.. جرحى في تل أبيب.. جندي قتيل.. دمهم جميعا على احتلالكم الملعون.. الاحتلال يُعمي.. القوة تُعمي.. أنتم تتصرفون ليس فقط كمحتلين وإنما أيضا كأغبياء”.