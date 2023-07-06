فيديو/ ماذا يفعل زيادين مع عضو الكنيست الإسرائيلي ايمن عودة؟

وطنا اليوم _ خاص – تداول ناشطون صورة جمعت عضو. الحزب المدني الديموقراطي قيس زيادين برفقة العضو العربي في الكنيست الاسرائيلي ايمن عودة بعد الفيديو الذي تم تداوله للنائب عودة دعم فيه المقاومة في حنين في جلسة صاخبة للكنيست الاسرائيلي.

ناشطون علقوا على صورة زيادين مع عودة اعتبروها تاييد من عضو الحزب المدني الديموقراطي لما قاله عودة تأييدا من زياديين للمقاومة في جنين .

يذكر ان مقطع فيديو وثق إنزال عضو الكنيست الإسرائيلي رئيس “قائمة الجبهة والعربية للتغيير” أيمن عودة، خلال كلمة ألقاها أمام النواب وعبر خلالها عن تعاطفه مع المقاومة الفلسطينية.