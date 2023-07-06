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فلسطين النيابية تحيي صمود الفلسطينيين

منذ ساعة واحدة
فلسطين النيابية تحيي صمود الفلسطينيين

وطنا اليوم:اصدرت لجنة فلسطين النيابية بياناً صحفياً اليوم الخميس على لسان رئيسها النائب الدكتور فايز بصبوص حول المستجدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة خاصة بعد فشل العدوان الصهيوني على مدينة جنين .
وقال بصبوص إن فلسطين النيابية المعبرة عن موقف الشعب الأردني تهنئ الشعب الفلسطيني الصامد على الملحمة البطولية التي خاضها وحيداً في مواجهة اعتى آلة قمع عنصرية فاشية وبقوات النخبة التي يمتلكها جيش الاحتلال والويته الأمنية والعسكرية وطائراته المسيرة ومروحيات الاباتشي بدعم تكنولوجي بقيادة وحدات الامن السيبراني لأكثر من 48 ساعة دون توقف وكانت النتيجة 12 شهيداً ارتقوا الى الرفيق الأعلى من بينهم 4 أطفال وليس بينهم أي قائد او مقاتل من المقاومة الفلسطينية المسلحة .
واضاف انطلاقا من كل ذلك فان المقاومة الفلسطينية والتي توحدت في الميدان قد سطرت انتصارا اخر .
واشار بصبوص الى ان اللجنة تحيي وتدعم الشعب الفلسطيني عامة ومدينة جنين وبواسل المخيم خاصة على هذا الإنجاز غير المسبوق والذي وحد ساحات النضال وافشل مؤامرة تصفية المشروع الوطني الفلسطيني ورسخ الهوية الفلسطينية المقاومة .
وختمت اللجنة بيانها بالقول المجد والخلود لشهدائنا الابرار في كل فلسطين وفي مدينة جنين ومخيمها مخيم الصمود والتصدي والخزي والعار لكل من راهن على هذا الكيان العنصري الفاشي الغاصب.


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