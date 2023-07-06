وطنا اليوم:شكا مواطنون في شمال المملكة من انقطاع التيار الكهربائي لساعات طويلة دون اتخاذ أي اجراء من قبل شركة كهرباء الجنوب.

مواطنون قالوا إن الكهرباء مقطوعة عن منازلهم منذ الصباح الباكر، فيما لم يستجب أحدا لشكواهم حتى ساعات متأخرة من ليل الخميس.

الى ذلك طالب عضو مجلس لامركزية محافظة اربد يطالب برحيل المهندس مروان خريسات بسبب عدم الرد على مكالمات المواطنين.