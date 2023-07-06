الملكية تتملك 90% من رأسمال شركة المطارات الأردنية

وطنا اليوم:أكد الرئيس التنفيذي للملكية الأردنية سامر المجالي، الخميس، إن تملك الملكية لـ 90% من رأسمال شركة المطارات الأردنية يأتي لتعويض الخسائر المتراكمة نتيجة فترة إغلاقات كورونا.

وتوقع خلال الشهرين المقبلين إنهاء إجراءات تملك الملكية لـ 90% من رأسمال شركة المطارات.

وأعلنت شركة الملكية الأردنية عن تملكها ما نسبته 90 % من رأسمال شركة المطارات الأردنية، مقابل إصدار أسهم لصالح الحكومة (شركة إدارة الاستثمارات الحكومية)، وذلك بعد اعتماد تقارير تقييم الشركة بصورة أصولية، مشيرة إلى أن عملية التملك جاءت بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 4/6/2023.

وبينت الشركة أن ذلك يأتي في إطار سعي الملكية ومساهمها الرئيس (شركة إدارة الاستثمارات الحكومية) لزيادة رأسمالها ولتصويب أوضاعها وفقاً لأحكام المادة رقم 266 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته