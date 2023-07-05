إرادة ملكية بتعيين الحمادين رئيسا لديوان المحاسبة

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين راضي موسى الحمادين رئيسا لديوان المحاسبة.

والحمادين، حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة سانت اندروز في بريطانيا عام 2007.

وتشمل المجالات البحثية للدكتور راضي الحمادين الإفصاح وحوكمة الشركات، والامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والضرائب، والمسؤولية الاجتماعية للشركات