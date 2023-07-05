بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. اخبار محلية

إرادة ملكية بتعيين الحمادين رئيسا لديوان المحاسبة

منذ ساعة واحدة
إرادة ملكية بتعيين الحمادين رئيسا لديوان المحاسبة

وطنا اليوم:صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء المتضمن تعيين راضي موسى الحمادين رئيسا لديوان المحاسبة.
والحمادين، حاصل على شهادة الدكتوراه في المحاسبة من جامعة سانت اندروز في بريطانيا عام 2007.
وتشمل المجالات البحثية للدكتور راضي الحمادين الإفصاح وحوكمة الشركات، والامتثال للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والضرائب، والمسؤولية الاجتماعية للشركات


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
14:51

والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة الله

14:43

فتتاح ورشة عمل بعنوان تعزيز منعة الاردن وتحسين ادارة مخاطر الكوارث والازمات

14:25

إدراج تلفريك عجلون ضمن برنامج أردننا جنة

14:21

مخيم جنين يقرع أجراس الإنذار في عمان

14:14

مهيدات يترأس وفدا في زيارة رسمية لوزارة الصحة الفلسطينية

14:09

في 2027 .. التوظيف في الحكومة عبر الاعلان المفتوح

13:10

افتتاح دورة صناعة الأفلام في جامعة البترا

13:03

المشاركة الأوسع في تاريخ البرنامج إعلان أسماء المشاركين في بشاير جرش للمواهب الشابة بنسختة 10

12:56

مسؤول في الأمانة يكشف تفاصيل مثيرة عن حادث وادي السير المروع

12:51

أسرة وطنا اليوم الإخباري تنعى والدة الزميل الإعلامي يونس أبو اصليح

12:45

رئيس بلدية جنين: الأردن داعمنا وحجم الدمار كارثي.. أشبه بالزلزال

12:25

وفاة عامل داخل كسارة حجارة في منطقة شطنا بإربد

وفيات
والدة الإعلامي يونس ابواصليح في ذمة اللهأسرة وطنا اليوم الإخباري تنعى والدة الزميل الإعلامي يونس أبو اصليحوفيات الأربعاء 5-7-2023وفاة الممرضة الشابة هيفاء القرعان والخدمات الطبية تنعهاوفيات الثلاثاء 4-7-2023